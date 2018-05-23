"Тинькофф Мобайл" хочет привлечь несколько миллионов клиентов за 3-4 года

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. "Тинькофф Мобайл", входящий в состав принадлежащей бизнесмену Олегу Тинькову TCS Group, планирует в течение следующих трех-четырех лет привлечь несколько миллионов клиентов, сообщил глава "Тинькофф банка" Оливер Хьюз.

"Тинькофф Мобайл" запустился всего несколько месяцев назад, и клиентская база пока только начинает активно расти. Но темпы роста нам очень нравятся. Мы хотим в течение трех-четырех лет привлечь несколько миллионов новых клиентов, в основном — за пределами нашей группы", — сказал он в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума.

"Мы до сих пор тестируем разные каналы привлечения и анализируем новых клиентов. Мы привлекаем клиентов не только из нашей клиентской базы, но и с виртуальной "улицы" тоже. Пока пробуем разные способы привлечения: через партнерскую сеть со "Связным", собственные стойки в торговых центрах, прямые продажи. Все это сейчас тестируется, а потом будет масштабироваться", — рассказал Хьюз.

Он отметил, что "Тинькофф Мобайл" в ближайшее время на прибыль не выйдет. "Я думаю, что мы будем инвестировать и инвестировать в ближайшие пару лет. Пока речь о выходе на самоокупаемость в самое ближайшее время не идет", — заметил глава "Тинькофф банка".

TCS Group в середине декабря объявила о запуске "Тинькофф Мобайл". Оператор запущен на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. В марте зампред правления банка Илья Писемский заявил, что TCS Group Holding планирует вложить к 2020 году до одного миллиарда рублей в развитие виртуального мобильного оператора. TCS Group Holding PLC (TCS LI) — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят "Тинькофф банк", первый российский банк, который полностью отказался от отделений, и "Тинькофф страхование".

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.