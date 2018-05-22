Кудрин сообщил, что в среду уедет в Петербург для участия в ПМЭФ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Новый глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что в среду уедет в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Так получается, что завтра я уже уезжаю на Петербургский форум, где перехватываю у Татьяны Алексеевны (Голиковой — ред.) часть повестки, которую она готовила", — сказал Кудрин в ходе его представления коллективу ведомства в качестве нового руководителя. ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Кудрин, которого во вторник Госдума утвердила главой Счетной палаты, отметил, что его уже поздравили предшественники на этом посту Татьяна Голикова и Сергей Степашин. При этом он особо отметил тот вклад, который внесла Голикова в повышение эффективности работы ведомства, подняв ее на новую ступень. "Я постараюсь эту планку не ронять", — сказал Кудрин и выразил надежду, что преемственность в работе сохранится.

"Уже с понедельника я приму участие в работе коллегии", — сообщил он. "Сразу же начнем с рассмотрения Минфина на заседании коллегии", — с улыбкой добавил Кудрин.

Он пообещал позже подробнее рассказать о замыслах, которые хотел бы реализовать на посту руководителя Счетной палаты. Не раскрывая сути предложений, он лишь обозначил эти направления: усиление стратегического аудита, совершенствование методов контроля, реализация инициативы по большей открытости данных, борьба с коррупцией, исполнимость предписаний Счетной палаты.

Кудрин подтвердил, что пока нет необходимости говорить о каких-то новых полномочиях для Счетной палаты. "Думаю, с этим торопиться не надо", — сказал он. "И Дума может даже, не меняя законодательство, подставить здесь плечо", — полагает Кудрин. Он также отметил, что в ходе консультаций в Госдуме от депутатов прозвучал ряд предложений, связанных с работой Счетной палаты, которые надо обобщить и обсудить с коллективом ведомства.