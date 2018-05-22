Кудрин сообщил, что в среду уедет в Петербург для участия в ПМЭФ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Новый глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что в среду уедет в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Так получается, что завтра я уже уезжаю на Петербургский форум, где перехватываю у Татьяны Алексеевны (Голиковой — ред.) часть повестки, которую она готовила", — сказал Кудрин в ходе его представления коллективу ведомства в качестве нового руководителя. ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Кудрин, которого во вторник Госдума утвердила главой Счетной палаты, отметил, что его уже поздравили предшественники на этом посту Татьяна Голикова и Сергей Степашин. При этом он особо отметил тот вклад, который внесла Голикова в повышение эффективности работы ведомства, подняв ее на новую ступень. "Я постараюсь эту планку не ронять", — сказал Кудрин и выразил надежду, что преемственность в работе сохранится.
"Уже с понедельника я приму участие в работе коллегии", — сообщил он. "Сразу же начнем с рассмотрения Минфина на заседании коллегии", — с улыбкой добавил Кудрин.
Он пообещал позже подробнее рассказать о замыслах, которые хотел бы реализовать на посту руководителя Счетной палаты. Не раскрывая сути предложений, он лишь обозначил эти направления: усиление стратегического аудита, совершенствование методов контроля, реализация инициативы по большей открытости данных, борьба с коррупцией, исполнимость предписаний Счетной палаты.
Кудрин подтвердил, что пока нет необходимости говорить о каких-то новых полномочиях для Счетной палаты. "Думаю, с этим торопиться не надо", — сказал он. "И Дума может даже, не меняя законодательство, подставить здесь плечо", — полагает Кудрин. Он также отметил, что в ходе консультаций в Госдуме от депутатов прозвучал ряд предложений, связанных с работой Счетной палаты, которые надо обобщить и обсудить с коллективом ведомства.
Санкт-Петербургский международный экономический форум пройдет в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
В эти дни Северная столица готовится принять около 15 тысяч гостей из более чем 100 стран мира.
Аккредитация участников перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2018.
В 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий.
В пленарном заседании форума примут участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Санкт-Петербургского международного экономического форума.
Стенд банка ВТБ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Шахматная гостиная накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума.
Главная тема форума — "Создавая экономику доверия" — объединяет экономическую проблематику, вопросы цифровых технологий и человеческого капитала.
Стенд международного информационного агентства и радио "Спутник".
Стенд компании "Мерседес" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума обсудят ключевые задачи, которые ставит перед современным бизнесом и обществом новая глобальная экономическая реальность.
На форуме медиагруппа "Россия сегодня" представит новый сервис — профессиональную версию мобильного приложения "Динамика дня" от РИА Новости. Подписчики получат доступ к новостным лентам, смогут создавать собственные ленты, искать информацию по ключевым темам дня, устанавливать персональные уведомления и читать полные тексты интересующих новостей.
Стенд компании "Алмаз-Антей" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
В работе ПМЭФ-2018 примут участие руководители 40 инвестиционных фондов из 20 стран с общим объемом активов под управлением свыше 13,5 триллиона долларов. Это рекорд за все время проведения подобных встреч.
На форум приедут представители крупных компаний из более чем 70 стран.
В рамках ПМЭФ пройдет сессия международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Время назад: холодная война против глобализации". Ее участники обсудят влияние кризиса международных отношений на мировую экономику, возможные пути выхода из противостояния и способы развития дальнейших взаимоотношений России и Запада.
"Экспофорум" накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума.