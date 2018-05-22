Гала-концерт в Михайловском театре откроет культурную программу ПМЭФ

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Гала-концерт звезд мирового балет, который состоится в Михайловском театре 23 мая, откроет культурную программу Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе театра.

Биотехнологическая компания Biocad третий год проводит торжественный вечер в канун открытия экономического форума. В этом году концерт будет посвящен подведению проекта "Живи без страха. Живи искусством", направленного на борьбу с онкологическими заболеваниями женской репродуктивной системы. Проект поддержан Минкультуры и Минздравом, а также Российским обществом клинической онкологии.

Для участников и гостей форума выступят знаменитые солисты ведущих российских театров: Анна Тихомирова и Денис Родькин из Большого театра, Виктория Терешкина, Олеся Новикова и Ксандер Париш из Мариинского. Михайловский театр представят Анжелина Воронцова, Анастасия Соболева, Иван Васильев, Виктор Лебедев, Эрнест Латыпов, Джулиан МакКей, Оксана Бондарева. Также в концерте примет участие американская танцовщица израильского коллектива Batsheva DC Мэдисон Хоук.

За дирижерским пультом – маэстро Павел Сорокин. В программе будут представлены фрагменты из популярных классических и современных балетов.