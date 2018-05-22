РФПИ на ПМЭФ объявит об инвестициях в "такси для грузов" Deliver

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объявит об инвестициях в сервис грузоперевозок Deliver совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Россия 24".
"Мы очень верим в эту инвестицию, и она осуществляется как первая инвестиция совместного технологического фонда с Объединенными Арабскими Эмиратами", — добавил он.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.