РФПИ на ПМЭФ объявит об инвестициях в "такси для грузов" Deliver

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объявит об инвестициях в сервис грузоперевозок Deliver совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"В рамках Санкт-Петербургского экономического форума мы объявим о более чем десяти сделках в различных секторах. Например, инвестиции в компанию Deliver, которая объединяет более 60 тысяч перевозчиков, и фактически точно так же, как "Яндекс.Такси", предоставляет эффективную службу такси — это в некоем роде такси для грузов", — сказал глава РФПИ в интервью телеканалу "Россия 24"

"Мы очень верим в эту инвестицию, и она осуществляется как первая инвестиция совместного технологического фонда с Объединенными Арабскими Эмиратами", — добавил он.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.