Гендиректор РЖД Белозеров планирует встречу с футболистами "Локомотива"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров сообщил в интервью РИА Новости, что планирует провести встречу с футболистами "Локомотива".

Футбольный клуб "Локомотив" стал чемпионом российской премьер-лиги в сезоне 2017-2018 годов.

"Встречу обязательно проведем. Конечно же, мне приятно, что "Локомотив" победил", — сказал Белозеров в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Он считает, что это заслуга команды, тренерского штаба и менеджмента клуба, прежде всего, всех, кто поддерживал команду в течение сезона.

"Проведу параллель: у железнодорожников тоже хороший результат. Мы один большой коллектив, кто бы какой деятельностью не занимался, в том числе игрой в футбол. Наши успехи – это дружная командная работа", — отметил глава РЖД.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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