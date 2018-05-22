Греция рассчитывает на ПМЭФ подписать ряд соглашений с Россией

АФИНЫ, 22 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческая делегация рассчитывает подписать ряд соглашений с Россией на "полях" Петербургского международного экономического форума, который пройдет в северной столице с 24 по 26 мая, сообщил советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией Димитрис Веланис в интервью РИА Новости.

Веланис в составе делегации Греции будет участвовать в ПМЭФ 24-26 мая.

"Экономический форум в Санкт-Петербурге стал уже мировой традицией, и Греция ежегодно участвует в нем. Это общепризнанный форум, имеющий большой вес в международных экономических делах", — сказал советник премьера.

По его словам, в составе греческой делегации будут замглавы МИД Георгиос Катрунгалос, который ведет экономическую дипломатию за рубежом и является сопредседателем российско-греческой межправкомиссии, министр торгового флота Панайотис Курублис, отвечающий за экономическую политику в администрации премьер-министра Георгиос Ципрас, руководители департаментов министерств, представители профессиональных союзов Греции и компаний.

"Я могу назвать, например, представителей верфи "Саламис", компаний по торговле пиломатериалами и древесной продукцией, компаний аграрного сектора и занятых в импорте-экспорте аграрной продукции. Будут и предприниматели, заинтересованные в создании совместных предприятий", — сказал Веланис.

По его мнению, создание совместных предприятий может помочь выходу из санкций.

Советник премьер-министра Греции считает перспективным взаимодействие с Россией в таких сферах, как высокие технологии, морской туризм, сельское хозяйство, судоходство и судостроение.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.