Министр нефти Ирака пропустит ПМЭФ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби не приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил РИА Новости посол Ирака в РФ Хайдар Хади.

"Он не будет присутствовать из-за официальных мероприятий. Он победил на выборах и закрепил место в парламенте", — заявил Хади.

При этом ранее в мае посол Ирака заявлял, что участие аль-Лаиби на форуме подтверждено.

Парламентские выборы в Ираке прошли 12 апреля впервые после освобождения страны от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Явка по первоначальным подсчетам составила 44,52%, в голосовании приняли участие 10,7 миллиона человек. Избирательный блок "Саирун", возглавляемый ас-Садром, занял первое место на парламентских выборах. Победившей на выборах коалиции народных избранников предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.