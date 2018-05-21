В AmCham рассказали, чем IT-компании из США замещают российские госзаказы

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Американские IT-компании замещают заказы, которые ранее поступали от госсектора РФ, корпоративным сегментом, рассказал президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, слова которого приводятся в журнале ПМЭФ-2018, подготовленном фондом "Росконгресс".

С ноября 2015 года в РФ действует постановление правительства, обязывающее государственные органы закупать отечественное программное обеспечение (ПО). В 2017 году доля российского ПО в госзакупках увеличилась до 65% с 20% в 2015 году.

"Бизнес наших IT-компаний в России идет не хуже, чем прежде. Однако зачастую они вынуждены замещать заказы, которые прежде поступали от госсектора, заказами от корпоративного сегмента", — сообщил Родзянко.

"Вероятно, их бизнес в России мог бы расти еще быстрее, если бы не было миграции на оборудование производителей из стран Азии. Особенно с учетом внимания к цифровизации экономики России, в которую вкладываются немалые деньги. Трудно сказать, что IT-компании пострадали, но они могли бы чувствовать себя лучше, если бы не политика", — считает глава палаты.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2018) пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.