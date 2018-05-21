В РФПИ рассказали о значимости суверенных фондов в "непростой геополитике"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Суверенные фонды в условиях геополитических рисков играют важную роль в выстраивании отношений между странами, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"К сожалению, уровень доверия между такими ключевыми игроками, как Россия и Соединенные Штаты, Россия и многие страны Европейского союза, сейчас находится на рекордно низком уровне, что существенно сужает возможности для развития бизнеса и торговли. Тем не менее, благодаря последовательной и открытой политике России, ее авторитет в мире в целом растет. Этот авторитет позволяет создавать новые партнерства и добиваться впечатляющих результатов", — отмечает глава РФПИ в интервью журналу ПМЭФ, подготовленному фондом Росконгресс.

Примером такого сотрудничества, в котором Россия сыграла ведущую роль, по его мнению, является соглашение о сокращении добычи нефти между ОПЕК и другими странами-производителями. Это соглашение позволило стабилизировать мировые рынки и удержать цены на нефть на уровнях, комфортных для всей мировой экономики.

Другим примером установления доверительных отношений стал первый в истории визит короля Саудовской Аравии в Москву, в ходе которого РФПИ подписал соглашения о создании инвестиционных платформ на сумму свыше двух миллиардов долларов.

"В условиях быстро изменяющейся среды нельзя не учитывать геополитический фактор в процессе построения инвестиционных стратегий. Безусловно, геополитика сегодня создает новые риски. Нужно уметь находить точки соприкосновения независимо от геополитической ситуации и сосредотачивать усилия на реализации качественных проектов, способных принести высокую доходность. В современных условиях суверенные фонды играют важную роль в выстраивании отношений между странами", — полагает Дмитриев.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.