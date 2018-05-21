Глава Франко-российской ТПП рассказал, как России улучшить бизнес-климат

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Реорганизация административного аппарата помогла бы России упорядочить функционирование системы и улучшить бизнес-климат, полагает генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.

"В послании Федеральному собранию компании услышали важный посыл российского президента, когда он говорил о необходимости модернизировать страну. Теперь надо посмотреть, какие инструменты будут для этого использоваться", — сказал Шинский в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Дамоклов меч – это большая роль административного аппарата. Эта реформа назрела уже давно и не зависит от цен на нефть. Она имела бы большее значение для улучшения российского инвестклимата, чем создание инвестиционных агентств, ОЭЗ, кластеров и так далее", — продолжил он.

Шинский выразил надежду, что в этой сфере будут приняты комплексные меры. "Речь идет не об увольнении тех или иных лиц, а о создании и устойчивом функционировании структуры, в которой отношения между разными игроками будут взаимовыгодными, будут согласовано действовать три ветви власти — федеральная-региональная-муниципальная, а злоупотребления со стороны представителей власти будут наказуемы", — пояснил он.

"Компании ожидают продолжения оптимизации законодательства и одновременно рационализации в системе принятия решений. Дело не только в законе, но и в том, как этот закон трактуется. Эта работа ведется, при этом во многом успешно, очень многие перемены налицо, например, в таможенной сфере. Позитивно и решение по возврату НДС. Но, конечно, когда вам дают что-то, вам начинает всегда хотеться еще больше. Поэтому хочется еще больше улучшений", — заключил собеседник агентства.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.