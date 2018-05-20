Фонд плохих и непрофильных активов на базе "Траста" обсудят с АСВ на ПМЭФ

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Работу фонда "плохих" и непрофильных активов на базе банка "Траст" планируется обсудить в ходе Петербургского международного экономического форума вместе с Агентством по страхованию вкладов (АСВ), рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В начале апреля зампред ЦБ РФ Василий Поздышев сообщил, что на базе "Траста" будет создан банк плохих и непрофильных активов, который будет работать как фонд прямых инвестиций. По его словам, к "Трасту" будут присоединяться активы банка "Рост", активы Автовазбанка и часть активов после разделения баланса Промсвязьбанка.

"Я за (фонд – ред.) Сейчас мы смотрим международный опыт, как это работало в других странах, и мы на ПМЭФ в четверг будем обсуждать этот вопрос вместе с АСВ. Я думаю, что там нужно по деталям говорить, может, в законодательстве что-то поменять", — рассказал он в кулуарах Всемирного саммита блокчейна и криптовалют WBCSummit.

"В принципе, я считаю, что идея правильная, поскольку если бы была хорошая макроэкономика, то эти плохие долги рассосались бы при этом быстром росте. Спрос зависит от того, как будет профессионально наработана практика, связанная с реструктуризацией плохих долгов. Там же плохие долги – это незастроенный квартал, его достроить, перекредитовать и продали", — отметил он.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.