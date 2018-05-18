На ПМЭФ обсудят развитие рыбной отрасли

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Росрыболовство 26 мая обсудит с экспертами вопросы развития российской рыбной отрасли на панельной сессии "Золотая" рыба: факторы долгосрочной устойчивости рыболовства" в рамках Петербургского международного экономического форума-2018.

Участники сессии обсудят возможности и условия создания благоприятной инвестиционной среды для масштабной модернизации российского промыслового и транспортного флота, увеличения производства продукции глубокой переработки, внедрения современных логистических технологий, меры повышения доступности рыбной продукции для всех категорий потребителей на внутреннем рынке и перспективы перехода рыбы в сегмент деликатесов.

"Необходимо сформировать такие условия и формы привлечения частных инвестиций, которые будут понятны и приемлемы для широкого круга инвесторов. При этом важным аспектом инвестиций будет сохранение ресурсной базы рыболовства. Учитывая международную повестку, инвестиции в модернизацию российской рыбной отрасли должны обеспечить выход на оптимальные мощности по вылову водных биоресурсов и способствовать развитию глубокой переработки на основе принципа безотходного производства", – приводятся в пресс-релизе слова руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова.

Помимо Шестакова в беседе примут участие президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, председатель Норвежско-Российской торговой палаты Лив Моника Стабхольд, директор департамента океанического рыболовства Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея Донъеп Ян, а также председатель совета директоров KNARR Maritime Consortium Финнбоги Йонссон.

Модератором сессии выступит руководитель Бюро по связям Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в России Евгения Серова.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.