МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Россия ожидает весомых результатов от деловых круглых столов с зарубежными партнерами в рамках ПМЭФ, заявил в интервью журналу "Russian Business Guide – Italian-Russian Chamber of Commerce" и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, несмотря на непростую ситуацию на международной арене, интерес к ПМЭФ большой. "И это неудивительно – бизнес устал от конфронтации и от санкций", — сказал Лавров.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в Европе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.

"Весомых результатов ожидаем и от работы запланированных "в рамках" ПМЭФ-2018 деловых круглых столов по развитию экономического сотрудничества России с Африкой, Индией, США, Финляндией, Францией, Японией и, разумеется, с Италией", — подчеркнул он.

И.о. министра иностранных дел отметил, что Москва с удовлетворением констатирует постоянный рост числа российских и зарубежных участников ПМЭФ, в том числе глав государств и правительств, руководителей международных организаций. "Увеличиваются объемы заключаемых контрактов, количество и разнообразие проводимых в рамках форума мероприятий", — заявил он.

"Уверен, что не станет исключением нынешнее мероприятие. И в этот раз в Санкт-Петербург планируют приехать многочисленные высокие зарубежные гости. Рассчитываем, что их участие будет способствовать предметному обсуждению ключевых проблем современности, продвижению практической кооперации", — сказал Лавров.

По его словам, российский бизнес, несмотря на не самую благоприятную конъюнктуру, ведет активную деятельность в Италии, в том числе в сферах энергетики, металлургической промышленности, в области коммуникаций.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.