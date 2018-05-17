Представитель МВФ подтвердил участие Лагард в ПМЭФ-2018

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард на пресс-конференции в Лондоне. архивное фото

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард на пресс-конференции в Лондоне. архивное фото

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости, Екатерина Соболь. Пресс-секретарь Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс подтвердил участие главы фонда Кристин Лагард в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).

"Мадам Лагард примет участие в Санкт-Петербургском Международном экономическом форуме 24 мая", — сказал он, озвучивая ближайшую программу визитов главы фонда.

Ранее в программе экономического формы в Санкт-Петербурге появилась информация, что глава МВФ будет участвовать в дискуссии "Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения".

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.