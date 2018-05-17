Представитель МВФ подтвердил участие Лагард в ПМЭФ-2018

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости, Екатерина Соболь. Пресс-секретарь Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс подтвердил участие главы фонда Кристин Лагард в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).
Ранее в программе экономического формы в Санкт-Петербурге появилась информация, что глава МВФ будет участвовать в дискуссии "Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения".
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.