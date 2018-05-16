Додон примет участие в ПМЭФ

КИШИНЕВ, 16 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ); он планирует встретиться с главой Госдумы Вячеславом Володиным и, "если возникнет необходимость", с Владимиром Путиным.
По словам президента Молдавии, он не исключает вероятность общения и с российским коллегой Владимиром Путиным, "если возникнет необходимость".
"ПМЭФ — это важное международное событие, в котором, кстати, примет участие и президент Франции, мы обсуждаем возможность встречи с ним", — сказал он.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.