МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман рассказал, почему он едет на ПМЭФ-2018: по словам дипломата, сегодня, когда между РФ и США существуют объективные разногласия, нужно все-равно использовать любые возможности для диалога.

"К сожалению некоторые комментаторы стремятся убедить свою аудиторию, что на сегодняшний день к любому диалогу между США и Россией необходимо относится с некоторым подозрением. Я не согласен с такой позицией", — сказал Хантсман в видеоролике, размещенном в официальном аккаунте дипмиссии в Twitter.

"Несмотря на то, что между нашими странами действительно есть вопросы, вызывающие реальную озабоченность и по-прежнему остается немало вопросов относительно действий России, на которые американская страна рассчитывает услышать ответ, факт заключается в том, что диалог это средство продвижения вперед. В то время, как взаимная изоляция разъединяет нас еще более. Вот почему я планирую поехать на ПМЭФ. Это и есть ответ на вопрос, можно ли отделить политику и экономику в отношениях между нашими странами", — сказал Хантсман.

Он отметил, что не собирается выступать на Петербургском форуме или участвовать в панельных дискуссиях, но планирует встретится "с максимально возможным количеством собеседников, чтобы обсудить перспективы на будущее".

"В своей работе в качестве посла я рассматриваю укрепление этих контактов в качестве одной из своих приоритетных задач. Участие в Петербургском форуме является важной частью этих усилий… Я всегда буду приветствовать любую возможность собраться и обсудить самые разные вопросы", — сказал Хантсман.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.