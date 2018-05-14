В ходе ПМЭФ будут выработаны пути подъема мировой экономики, заявил Путин

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и выразил уверенность в том, что в ходе форума будут выработаны полезные идеи и инициативы, которые смогут повлиять на подъем мировой экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уверен, что в ходе форума будут выработаны полезные идеи и инициативы, призванные способствовать оздоровлению и подъему мировой экономики, а также подписаны взаимовыгодные соглашения и контракты", — написал президент РФ.

Кроме этого, участники форума обсудят ключевые вопросы глобальной повестки, состояние и перспективы мировой экономики и вместе подумают о том, как придать ей устойчивость. Путин подчеркнул, что все заинтересованы в эффективности современной экономики.

По его словам, этого можно достичь, не допуская "искусственных ограничений в многосторонней торговле и финансах, в производственной и инвестиционной сферах", а также путем исправления дисбалансов, существующих на мировых рынках.

Глава РФ также подчеркнул, что необходимо стремиться к повышению уровня взаимного доверия и к реализации масштабных и перспективных проектов. "Россия всегда открыта для такого партнерства и совместной работы", — добавил Путин.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.