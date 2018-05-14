Новак сообщил, что намерен встретиться с главой Минэнерго Саудовской Аравии

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. И.о. министра энергетики РФ Александр Новак сообщил о том, что планирует встретиться с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), может быть обсуждена тема выхода США из иранской сделки.

"У нас был телефонный разговор, мы сейчас договорились, что мы встретимся в Санкт-Петербурге и более подробно обсудим, во время форума планируется приезд", — сказал журналистам Новак, уточнив, что разговор состоялся после заявления США по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"В принципе, мы в контакте постоянном находимся, это нормально, мы обсуждаем текущую ситуацию", — добавил Новак.

Он уточнил, что в рамках встречи министры планируют обсудить выход США из СВПД. "Мы будем это (решение США) обсуждать в рамках нашей встречи в Санкт-Петербурге", — отметил и.о. министра энергетики РФ.

США вышли из СВПД и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения. Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.