Оркестр суворовцев "зажжет" всех зрителей на фестивале "Спасская башня"

Оркестр Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова в особом представлении не нуждается. Их выступление всегда привлекает особое внимание неожиданными музыкальными решениями, яркостью исполнения и энергией, которая передается всем зрителям невероятного праздника – фестиваля "Спасская башня".

Юбилейный международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 26 августа по 3 сентября.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017".