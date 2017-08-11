На "Спасской башне" прозвучат попурри из советских мультфильмов

Настоящий сюрприз ждет всех любителей мультфильмов. Во время юбилейного, десятого фестиваля "Спасская башня", который пройдет с 26 августа по 3 сентября, на плац-концерте Центральный военный оркестр МО РФ исполнит попурри из советский мультфильмов. Организаторы уверены, что выступление ЦВО МО РФ не оставит равнодушным даже самого серьезного зрителя и весь зрительный зал дружно споет любимые с детства песни под великолепную игру музыкантов.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017".