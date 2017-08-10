Старейший в мире оркестр "Мехтер" готовится выступить в Москве

Один из самых старейших в мире военно- исторический оркестр "Мехтер" начал свою историю с XII века. В военное время он всегда находился при боевом знамени, с помощью его инструментов подавались военные команды, координировались действия всей армии. Музыканты воодушевляли воинов во время сражений на суше и в море. Битва считалось проигранной, если враг уничтожал оркестр "Мехтер". В мирное время музыканты использовали свое мастерство для привлечения внимания народа во время чтения указов и просто как музыкальный оркестр.

Современный оркестр "Мехтер" является подразделением под командованием начальника Генерального штаба Турции. Военно-музыкальный коллектив многое унаследовал от своего исторического предшественника, как в организационной форме, так и в части внешней отличительной атрибутики. Военно- исторический оркестр "Мехтер" выступит на юбилейном фестивале "Спасская башня", который пройдет в столице с 26 августа по 3 сентября.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017"