Суворовцы училища имени Халилова рассказали, чем отличаются обычные музыканты от военных

Одним из ярких моментов обещает стать выступление суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова на юбилейном фестивале "Спасская башня", который пройдет на Красной площади с 26 августа по 3 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017".