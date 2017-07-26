За месяц до старта. Главное военно-музыкальное событие года

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 10 раз пройдет на Красной площади в Москве с 26 августа по 3 сентября. География стран-участниц проекта уже традиционно охватывает все части света. В юбилейный год на Красной площади покажут мастерство представители из России, Австрии, Армении, Беларуси, Египта, Индии, Казахстана, Китая, Турции и Швейцарии, а также коллектив Евросоюза и международная группа.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017".