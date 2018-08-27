XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве 24 августа. В этом году кроме традиционных вечерних представлений зрителей ждут обширная детская программа, захватывающие шоу на конном манеже, а также выступления участников "Спасской башни" на открытых площадках столицы. В день закрытия фестиваля, 2 сентября, состоится единственное бесплатное дневное представление.
Битва барабанов и фламенко: сюрпризы фестиваля "Спасская башня"
17:0127.08.2018
(обновлено: 18:19 27.08.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкОрганизаторы фестиваля "Спасская башня" позаботились о маленьких зрителях и подготовили для них специальную программу. Она включает Фестиваль детских и молодежных духовых оркестров "Спасская башня детям", Межрегиональный конкурс молодежных почетных караулов, разнообразные мастер-классы и квесты.
Организаторы фестиваля "Спасская башня" позаботились о маленьких зрителях и подготовили для них специальную программу. Она включает Фестиваль детских и молодежных духовых оркестров "Спасская башня детям", Межрегиональный конкурс молодежных почетных караулов, разнообразные мастер-классы и квесты.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкФестиваль детских и молодежных духовых оркестров "Спасская башня детям" прошел на Красной площади с 24 по 26 августа. В этом году в нем приняли участие 10 детских духовых оркестров и шесть детских ансамблей ударных инструментов.
Фестиваль детских и молодежных духовых оркестров "Спасская башня детям" прошел на Красной площади с 24 по 26 августа. В этом году в нем приняли участие 10 детских духовых оркестров и шесть детских ансамблей ударных инструментов.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ первый день фестиваля ансамбли барабанщиков сразились в музыкальной битве "Барабанный джем", которая состояла из трех блоков – барабанной каденции, барабанного дивертисмента и шоу-бита. Юные музыканты, участвующие в битве, выступили без предварительной подготовки и репетиций, импровизируя по ходу исполнения.
В первый день фестиваля ансамбли барабанщиков сразились в музыкальной битве "Барабанный джем", которая состояла из трех блоков – барабанной каденции, барабанного дивертисмента и шоу-бита. Юные музыканты, участвующие в битве, выступили без предварительной подготовки и репетиций, импровизируя по ходу исполнения.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ этом году на сцене детского городка впервые выступил Екатеринбургский детский эстрадно-духовой оркестр Центра дополнительного образования "Социум". Ребята исполнили композиции Бориса Кожевникова, Давида Тухманова и Матвея Блантера.
В этом году на сцене детского городка впервые выступил Екатеринбургский детский эстрадно-духовой оркестр Центра дополнительного образования "Социум". Ребята исполнили композиции Бориса Кожевникова, Давида Тухманова и Матвея Блантера.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВыступление Сводного духового оркестра Ансамбля песни и танца имени Семена Дунаевского и духового оркестра Броницкой детской школы искусств на фестивале "Спасская башня детям".
Выступление Сводного духового оркестра Ансамбля песни и танца имени Семена Дунаевского и духового оркестра Броницкой детской школы искусств на фестивале "Спасская башня детям".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанк25 августа на ВДНХ состоялось торжественное шествие участников фестиваля "Спасская башня". В нем приняли участие 11 иностранных и четыре российских коллектива, а также юные музыканты, выступавшие на Фестивале детских и молодежных духовых оркестров.
25 августа на ВДНХ состоялось торжественное шествие участников фестиваля "Спасская башня". В нем приняли участие 11 иностранных и четыре российских коллектива, а также юные музыканты, выступавшие на Фестивале детских и молодежных духовых оркестров.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкТоржественное шествие длилось два часа. Музыканты проследовали от площади Промышленности к главному входу выставки, удивляя публику необычными композициями и красочными костюмами.
Торжественное шествие длилось два часа. Музыканты проследовали от площади Промышленности к главному входу выставки, удивляя публику необычными композициями и красочными костюмами.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМексику на фестивале "Спасская башня" представляет коллектив "Банда Монументаль", объединяющий марширующий оркестр "Дельфины", танцевальный ансамбль "Теночтитлан" и юношеский ансамбль мариачи "Золото Мексики". Они мастерски передают неповторимую атмосферу своей страны, облачаясь в одежду доколумбовой эпохи и традиционные костюмы мариачи.
Мексику на фестивале "Спасская башня" представляет коллектив "Банда Монументаль", объединяющий марширующий оркестр "Дельфины", танцевальный ансамбль "Теночтитлан" и юношеский ансамбль мариачи "Золото Мексики". Они мастерски передают неповторимую атмосферу своей страны, облачаясь в одежду доколумбовой эпохи и традиционные костюмы мариачи.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПоказательный оркестр МЧС на шествии участников XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на ВДНХ.
Показательный оркестр МЧС на шествии участников XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на ВДНХ.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВоенный оркестр Королевской гвардии Омана впервые принимает участие в фестивале "Спасская башня". Музыканты, приехавшие в Москву, отобраны из четырех оркестровых батальонов Военно-оркестровой службы Омана. Их номера сопровождаются выступлениями другого коллектива страны - особой художественной труппы Султанат Омана.
Военный оркестр Королевской гвардии Омана впервые принимает участие в фестивале "Спасская башня". Музыканты, приехавшие в Москву, отобраны из четырех оркестровых батальонов Военно-оркестровой службы Омана. Их номера сопровождаются выступлениями другого коллектива страны - особой художественной труппы Султанат Омана.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкКорпус "Старых гренадеров" Женевы из Швейцарии приехал на фестиваль второй раз. Главная особенность его программы - стрельба из мушкетов образца 1822 года. По словам участников корпуса, несмотря на почтенный возраст, их оружие работает исправно. Выступая на "Спасской башне" в 2017 году, швейцарцы дали залп сразу из 80 мушкетов.
Корпус "Старых гренадеров" Женевы из Швейцарии приехал на фестиваль второй раз. Главная особенность его программы - стрельба из мушкетов образца 1822 года. По словам участников корпуса, несмотря на почтенный возраст, их оружие работает исправно. Выступая на "Спасской башне" в 2017 году, швейцарцы дали залп сразу из 80 мушкетов.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкОркестр на велосипедах "Крещендо" (Нидерланды) на шествии участников Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на ВДНХ.
Оркестр на велосипедах "Крещендо" (Нидерланды) на шествии участников Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на ВДНХ.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ 2018 году в фестивале "Спасская башня" участвует Конная ассоциация Кордовы из Испании. Ее выступления объединяют элементы спорта, культуры и искусства. Самым зрелищным представлением коллектива считается шоу "Пыл и дух Андалузской лошади", сочетающую два символа испанской культуры - фламенко и андалузскую породу лошадей.
В 2018 году в фестивале "Спасская башня" участвует Конная ассоциация Кордовы из Испании. Ее выступления объединяют элементы спорта, культуры и искусства. Самым зрелищным представлением коллектива считается шоу "Пыл и дух Андалузской лошади", сочетающую два символа испанской культуры - фламенко и андалузскую породу лошадей.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКонная ассоциация Кордовы (Испания) перед началом генеральной репетиции церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Конная ассоциация Кордовы (Испания) перед началом генеральной репетиции церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
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