Битва барабанов и фламенко: сюрпризы фестиваля "Спасская башня"

Корпус "Старых гренадеров" Женевы из Швейцарии приехал на фестиваль второй раз. Главная особенность его программы - стрельба из мушкетов образца 1822 года. По словам участников корпуса, несмотря на почтенный возраст, их оружие работает исправно. Выступая на "Спасской башне" в 2017 году, швейцарцы дали залп сразу из 80 мушкетов.