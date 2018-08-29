Зрителей "Спасской башни" покорил мексиканский мариачи

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Музыкальную культуру Мексики в этом году представляет уникальный творческий коллектив "Банда Монументаль". Он включает в себя духовой оркестр "Дельфины" — самый крупный и известный в Мексике, — танцевальный ансамбль "Теночтитлан" и группу марьячи "Золото Мексики". Возраст участников — от 11 до 18 лет.

"Банда Монументаль" — один из самых многочисленных коллективов на этом Фестивале. В его составе около 130 человек. Танцевальный ансамбль "Теночтитлан" выступал в костюмах с длинными разноцветными перьями. А марьячи — в красных национальных нарядах и белых сомбреро. Слово "марьячи" обозначает не только коллектив музыкантов, но и жанр народной мексиканской музыки. В руках у музыкантов традиционные для этого жанра инструменты — скрипки, гитара и гитаррон (большая гитара).

В финале представления во все дни Фестиваля "Спасская башня" выступил сводный оркестр участников Фестиваля под управлением начальника Военно-оркестровой службы ВС РФ — главного военного дирижера, музыкального руководителя Фестиваля "Спасская башня" полковника Тимофея Маякина. Музыканты исполнили попурри "Офицерский бал" из произведений известных русских и зарубежных композиторов — Чайковского, Шостаковича, Дунаевского, Свиридова, Френкеля, Никитина, Штрауса и других. Заключительным аккордом звучит фрагмент увертюры Чайковского "1812 год".

По традиции главное представление Фестиваля "Спасская башня" завершается грандиозным салютом.

Международный фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади в Москве с 24 августа по 2 сентября. Информационным партнером фестиваля выступает МИА "Россия Сегодня".