На "Спасской Башне" выступит коллектив из Чили "Пальмас де Пеньяфлор"

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. В Х Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская Башня" впервые примет участие самобытный конный коллектив из Чили "Пальмас де Пеньяфлор" ("Escuadra Ecuestre de Palmas de Peñaflor"), широко известный в своей стране и за ее пределами.

Москвичи и гости столицы смогут познакомиться с творчеством уникальной латиноамериканской команды с 26 августа по 3 сентября в дневной программе фестиваля "Спасская Башня". Выступления пройдут на конном манеже, который развернется на Красной площади.

Коллектив "Escuadra Ecuestre de Palmas de Peñaflor" — яркий представитель чилийской культуры. Помимо искусных всадников и их верных коней, в состав труппы входят музыканты и танцоры. Красочные национальные костюмы, аутентичная музыка и хореография, мастерство наездников и грация лошадей — все это неизменно завораживает зрителей и дает возможность прикоснуться к истории и традициям Чили.

Колоритная и высокопрофессиональная команда весьма популярна и востребована у себя на родине и за рубежом. В 2013 году артисты выступали в столице Чили перед представителями 60 стран на саммите глав государств Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и Европейского Союза (ЕU). Также коллектив "Escuadra Ecuestre de Palmas de Peñaflor" неоднократно становился послом чилийской культуры на торжественных мероприятиях в Великобритании, Испании, Мексике и в других странах.