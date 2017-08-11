На "Спасской башне" белорусы начнут выступление с марша "Беловежская пуща"

Оркестр из Белоруссии на фестивале Спасская башня. Архивное фото

Оркестр из Белоруссии на фестивале Спасская башня. Архивное фото

МОСКВА, 11авг — РИА Новости. Выступление коллективов из Белоруссии начнется с популярного марша "Беловежская пуща" и продолжится фантазиями на тему белорусских народных песен, сообщают организаторы фестиваля.

"Беларусь на фестивале "Спасская Башня" представят сразу два коллектива — Образцово-показательный оркестр и Рота почетного караула Вооруженных сил Республики. Участники фестиваля из Беларуси подготовили яркую музыкальную программу. Выступление начнется с популярного марша "Беловежская пуща" и продолжится фантазиями на тему белорусских народных песен",- говорится в пресс-релизе.

© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Оркестр из Белоруссии на фестивале "Спасская башня" © Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Оркестр из Белоруссии на фестивале "Спасская башня"

Отмечается, что Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь был создан в 1950 году, как оркестр штаба Белорусского военного округа, и является ведущим военно-музыкальным коллективом страны.

Основная задача — воспитание национального самосознания и духовности служащих, поддержание высокого морально-боевого духа и популяризация образцов мировой музыкальной культуры.

Репертуар оркестра насчитывает более 500 произведений ведущих композиторов-классиков и современников. Коллектив постоянно выступает в Центральном Доме офицеров, в гарнизонных и солдатских клубах, участвует в эфирах на радио и телевидении, регулярно гастролирует по стране и за ее пределами, а также является постоянным участником военных парадов, праздничных шествий и других общественных культурных мероприятий.

Особенной популярностью у поклонников белорусского военного оркестра пользуются его плац-концерты на открытом воздухе с сольным, ансамблевым и оркестровым исполнением, свойственным концертным залам.

Руководитель оркестра — начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил, заслуженный артист Республики Беларусь полковник Сергей Николаевич Костюченко. Художественный руководитель — главный дирижер оркестра полковник Евгений Николаевич Довжик.

Рота почетного караула Вооруженных Сил Республики Беларусь была сформирована в 1995 году для встреч и проводов глав иностранных держав и правительственных делегаций.

Рота является визитной карточкой государства и принимает участие не только в общегосударственных мероприятиях и торжествах, но и в праздничных событиях других стран: России, Франции, Венесуэлы, Польши, Катара, ОАЭ и Китая.

© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Оркестр из Белоруссии на фестивале "Спасская башня" © Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Оркестр из Белоруссии на фестивале "Спасская башня"

Подразделение состоит из 144 служащих, которые демонстрируют под музыку синхронные строевые приемы с карабинами и шашками. Военнослужащие делятся опытом с иностранными коллегами, постоянно осваивая новые строевые приемы. Поэтому каждое их выступление оригинально.

Командир роты — старший лейтенант Владислав Валерьевич Шепелевич.

Юбилейный международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" состоится с 26 августа по 3 сентября.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017".