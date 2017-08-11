На "Спасской башне" белорусы начнут выступление с марша "Беловежская пуща"

11:5511.08.2017
(обновлено: 11:57 11.08.2017)
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МОСКВА, 11авг — РИА Новости. Выступление коллективов из Белоруссии начнется с популярного марша "Беловежская пуща" и продолжится фантазиями на тему белорусских народных песен, сообщают организаторы фестиваля.
"Беларусь на фестивале "Спасская Башня" представят сразу два коллектива — Образцово-показательный оркестр и Рота почетного караула Вооруженных сил Республики. Участники фестиваля из Беларуси подготовили яркую музыкальную программу. Выступление начнется с популярного марша "Беловежская пуща" и продолжится фантазиями на тему белорусских народных песен",- говорится в пресс-релизе.
Оркестр из Белоруссии на фестивале "Спасская башня"
Отмечается, что Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь был создан в 1950 году, как оркестр штаба Белорусского военного округа, и является ведущим военно-музыкальным коллективом страны.
Основная задача — воспитание национального самосознания и духовности служащих, поддержание высокого морально-боевого духа и популяризация образцов мировой музыкальной культуры.
Репертуар оркестра насчитывает более 500 произведений ведущих композиторов-классиков и современников. Коллектив постоянно выступает в Центральном Доме офицеров, в гарнизонных и солдатских клубах, участвует в эфирах на радио и телевидении, регулярно гастролирует по стране и за ее пределами, а также является постоянным участником военных парадов, праздничных шествий и других общественных культурных мероприятий.
Особенной популярностью у поклонников белорусского военного оркестра пользуются его плац-концерты на открытом воздухе с сольным, ансамблевым и оркестровым исполнением, свойственным концертным залам.
Руководитель оркестра — начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил, заслуженный артист Республики Беларусь полковник Сергей Николаевич Костюченко. Художественный руководитель — главный дирижер оркестра полковник Евгений Николаевич Довжик.
Рота почетного караула Вооруженных Сил Республики Беларусь была сформирована в 1995 году для встреч и проводов глав иностранных держав и правительственных делегаций.
Рота является визитной карточкой государства и принимает участие не только в общегосударственных мероприятиях и торжествах, но и в праздничных событиях других стран: России, Франции, Венесуэлы, Польши, Катара, ОАЭ и Китая.
Оркестр из Белоруссии на фестивале "Спасская башня"
Подразделение состоит из 144 служащих, которые демонстрируют под музыку синхронные строевые приемы с карабинами и шашками. Военнослужащие делятся опытом с иностранными коллегами, постоянно осваивая новые строевые приемы. Поэтому каждое их выступление оригинально.
Командир роты — старший лейтенант Владислав Валерьевич Шепелевич.
Юбилейный международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" состоится с 26 августа по 3 сентября.
МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017".
Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка прошла в четверг, 10 августа на Соборной площади Московского Кремля.
В церемонии приняла участие рота специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России.
Военнослужащие роты специального караула продемонстрировали элементы строевой подготовки и приемы с оружием.
Музыкальное сопровождение церемонии обеспечил Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля.
Кроме того, в церемонии принял участие Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка, военнослужащие которого виртуозно выполняли сложнейшие виды конных построений.
Дирижер Президентского оркестра — заслуженный артист России подполковник Евгений Никитин, который вот уже 19 лет возглавляет этот оркестр.
Традиции развода караулов существовала на Руси еще во времена великого князя Ивана III. По времени начало их проведения совпало с возведением нового краснокирпичного Кремля.
В самом первом конституционном акте России 1649 года — Соборном уложении царя Алексея Михайловича — были сформулированы нормы русского дворцового церемониала, предусматривавшего развод караулов дворцовых стрельцов.
В первой половине XVIII века был сформирован первый временный конный императорский эскорт (Кавалергардский эскадрон), который составлял наиболее зрелищную часть церемонии развода караулов в особо торжественных случаях. Постоянный же конный эскорт (Собственный его Императорского величества коннвой) был сформирован при императоре Александре I.
Современная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка была утверждена осенью 2004 года.
Новый церемониал был воссоздан с учетом воинских традиций и объединил самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, "конную карусель" и музыкальное сопровождение духовым оркестром.
Военнослужащие Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка во время развода конных и пеших караулов на Соборной площади Кремля.
Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода конных и пеших караулов в рамках подготовки к фестивалю "Спасская башня".
Ярким событием в жизни Президентского полка является ежегодное участие в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".
С сентября 2009 года рота специального караула Президентского полка и Президентский оркестр открывают своим выступлением этот крупнейший в мире военно-музыкальный фестиваль.