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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
Участники

На "Спасской башне" белорусы начнут выступление с марша "Беловежская пуща"

11:5511.08.2017
(обновлено: 11:57 11.08.2017)
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© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Оркестр из Белоруссии на фестивале Спасская башня. Архивное фотоОркестр из Белоруссии на фестивале Спасская башня. Архивное фото
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 11авг — РИА Новости. Выступление коллективов из Белоруссии начнется с популярного марша "Беловежская пуща" и продолжится фантазиями на тему белорусских народных песен, сообщают организаторы фестиваля.

"Беларусь на фестивале "Спасская Башня" представят сразу два коллектива — Образцово-показательный оркестр и Рота почетного караула Вооруженных сил Республики. Участники фестиваля из Беларуси подготовили яркую музыкальную программу. Выступление начнется с популярного марша "Беловежская пуща" и продолжится фантазиями на тему белорусских народных песен",- говорится в пресс-релизе.

© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Оркестр из Белоруссии на фестивале "Спасская башня"
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Оркестр из Белоруссии на фестивале "Спасская башня"

Отмечается, что Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь был создан в 1950 году, как оркестр штаба Белорусского военного округа, и является ведущим военно-музыкальным коллективом страны.

Центральный военный оркестр Министерства обороны на фестивале Спасская башня
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Организаторы "Спасской башни" – о новинках и традициях фестиваля
Основная задача — воспитание национального самосознания и духовности служащих, поддержание высокого морально-боевого духа и популяризация образцов мировой музыкальной культуры.

Репертуар оркестра насчитывает более 500 произведений ведущих композиторов-классиков и современников. Коллектив постоянно выступает в Центральном Доме офицеров, в гарнизонных и солдатских клубах, участвует в эфирах на радио и телевидении, регулярно гастролирует по стране и за ее пределами, а также является постоянным участником военных парадов, праздничных шествий и других общественных культурных мероприятий.

Особенной популярностью у поклонников белорусского военного оркестра пользуются его плац-концерты на открытом воздухе с сольным, ансамблевым и оркестровым исполнением, свойственным концертным залам.

Сводный оркестр ВС Индии - участник фестиваля Спасская башня. Архивное фото
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
На "Спасской башне" выступит оркестр из трех видов войск Индии
Руководитель оркестра — начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил, заслуженный артист Республики Беларусь полковник Сергей Николаевич Костюченко. Художественный руководитель — главный дирижер оркестра полковник Евгений Николаевич Довжик.

Рота почетного караула Вооруженных Сил Республики Беларусь была сформирована в 1995 году для встреч и проводов глав иностранных держав и правительственных делегаций.

Рота является визитной карточкой государства и принимает участие не только в общегосударственных мероприятиях и торжествах, но и в праздничных событиях других стран: России, Франции, Венесуэлы, Польши, Катара, ОАЭ и Китая.

© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Оркестр из Белоруссии на фестивале "Спасская башня"
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Оркестр из Белоруссии на фестивале "Спасская башня"

Подразделение состоит из 144 служащих, которые демонстрируют под музыку синхронные строевые приемы с карабинами и шашками. Военнослужащие делятся опытом с иностранными коллегами, постоянно осваивая новые строевые приемы. Поэтому каждое их выступление оригинально.

Командир роты — старший лейтенант Владислав Валерьевич Шепелевич.

Юбилейный международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" состоится с 26 августа по 3 сентября.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017".

Развод конных и пеших караулов Президентского полка
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЦеремония развода конных и пеших караулов Президентского полка прошла в четверг, 10 августа на Соборной площади Московского Кремля.Военнослужащие Президентского полка во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка прошла в четверг, 10 августа на Соборной площади Московского Кремля.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ церемонии приняла участие рота специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России.Военнослужащие Президентского полка во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В церемонии приняла участие рота специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВоеннослужащие роты специального караула продемонстрировали элементы строевой подготовки и приемы с оружием.Военнослужащие Президентского полка во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Военнослужащие роты специального караула продемонстрировали элементы строевой подготовки и приемы с оружием.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМузыкальное сопровождение церемонии обеспечил Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля.Военнослужащие Президентского полка во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Музыкальное сопровождение церемонии обеспечил Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКроме того, в церемонии принял участие Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка, военнослужащие которого виртуозно выполняли сложнейшие виды конных построений.Военнослужащие Президентского полка во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Кроме того, в церемонии принял участие Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка, военнослужащие которого виртуозно выполняли сложнейшие виды конных построений.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДирижер Президентского оркестра — заслуженный артист России подполковник Евгений Никитин, который вот уже 19 лет возглавляет этот оркестр.Дирижер Президентского оркестра Евгений Никитин во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Дирижер Президентского оркестра — заслуженный артист России подполковник Евгений Никитин, который вот уже 19 лет возглавляет этот оркестр.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкТрадиции развода караулов существовала на Руси еще во времена великого князя Ивана III. По времени начало их проведения совпало с возведением нового краснокирпичного Кремля.Военнослужащие Президентского полка во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Традиции развода караулов существовала на Руси еще во времена великого князя Ивана III. По времени начало их проведения совпало с возведением нового краснокирпичного Кремля.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ самом первом конституционном акте России 1649 года — Соборном уложении царя Алексея Михайловича — были сформулированы нормы русского дворцового церемониала, предусматривавшего развод караулов дворцовых стрельцов.Военнослужащие Президентского полка во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В самом первом конституционном акте России 1649 года — Соборном уложении царя Алексея Михайловича — были сформулированы нормы русского дворцового церемониала, предусматривавшего развод караулов дворцовых стрельцов.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ первой половине XVIII века был сформирован первый временный конный императорский эскорт (Кавалергардский эскадрон), который составлял наиболее зрелищную часть церемонии развода караулов в особо торжественных случаях. Постоянный же конный эскорт (Собственный его Императорского величества коннвой) был сформирован при императоре Александре I.Военнослужащие Президентского полка во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В первой половине XVIII века был сформирован первый временный конный императорский эскорт (Кавалергардский эскадрон), который составлял наиболее зрелищную часть церемонии развода караулов в особо торжественных случаях. Постоянный же конный эскорт (Собственный его Императорского величества коннвой) был сформирован при императоре Александре I.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСовременная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка была утверждена осенью 2004 года.Военнослужащие Президентского полка во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Современная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка была утверждена осенью 2004 года.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНовый церемониал был воссоздан с учетом воинских традиций и объединил самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, "конную карусель" и музыкальное сопровождение духовым оркестром.Военнослужащие Президентского полка во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Новый церемониал был воссоздан с учетом воинских традиций и объединил самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, "конную карусель" и музыкальное сопровождение духовым оркестром.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВоеннослужащие Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка во время развода конных и пеших караулов на Соборной площади Кремля.Военнослужащие Президентского полка во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка во время развода конных и пеших караулов на Соборной площади Кремля.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВоеннослужащие Президентского полка во время церемонии развода конных и пеших караулов в рамках подготовки к фестивалю "Спасская башня".Военнослужащие Президентского полка во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода конных и пеших караулов в рамках подготовки к фестивалю "Спасская башня".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЯрким событием в жизни Президентского полка является ежегодное участие в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".Военнослужащие Президентского полка во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Ярким событием в жизни Президентского полка является ежегодное участие в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкС сентября 2009 года рота специального караула Президентского полка и Президентский оркестр открывают своим выступлением этот крупнейший в мире военно-музыкальный фестиваль.Дирижер Президентского оркестра Евгений Никитин во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
С сентября 2009 года рота специального караула Президентского полка и Президентский оркестр открывают своим выступлением этот крупнейший в мире военно-музыкальный фестиваль.
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