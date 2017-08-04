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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
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На "Спасской башне" выступит оркестр из трех видов войск Индии

12:3804.08.2017
(обновлено: 12:48 04.08.2017)
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© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Сводный оркестр ВС Индии - участник фестиваля Спасская башня. Архивное фотоСводный оркестр ВС Индии - участник фестиваля Спасская башня. Архивное фото
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 4 авг- РИА Новости. Оркестр из трех видов войск Индии: музыканты индийской армии, военно-морского флота и воздушных сил исполнят на фестивале "Спасская башня" музыку разных жанров и стилей на уникальном наборе оркестровых инструментов, состоящий из ударных, струнных, медных и деревянных духовых инструментов, сообщает дирекция фестиваля.

"В оркестр из Индии войдут представители трех видов войск. Репертуар коллектива богат: военная музыка, аранжировки современных популярных и народных композиций, индийской и западной классики. Великолепному звучанию произведений разных жанров и стилей способствует высокое исполнительское мастерство, а также набор оркестровых инструментов, состоящий из ударных, струнных, медных и деревянных духовых инструментов", — отмечают организаторы фестиваля.

Военная музыка в Индии имеет многовековую историю. С древнейших времен марши сопровождали индийских солдат в походах и сражениях, укрепляя их боевой дух, строевой порядок, дисциплину и преданность Отчизне. Музыканты воинских подразделений непременно участвовали в празднования военных побед и национальных торжеств.

Военный оркестр Узбекистана. Архивное фото
© Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня"
Участником "Спасской башни" станет военный оркестр Минобороны Узбекистана

Пройдя сквозь столетия, индийская военная музыка остается значимой частью современной культуры страны, имеет практически общенародное признание. В Вооруженных силах Индии насчитывается свыше полусотни духовых оркестров и 400 оркестров волынок и барабанов. Их можно услышать на парадах, официальных государственных церемониях, общественных и развлекательных мероприятиях.

© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Сводный оркестр ВС Индии - участник фестиваля "Спасская башня"
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Сводный оркестр ВС Индии - участник фестиваля "Спасская башня"

Индийский военный оркестр широко известен у себя на родине и за ее пределами. Так, во время ежегодного парада в Нью-Дели в честь Дня Республики яркий профессиональный коллектив всегда оказывается в центре внимания публики.

Артисты Росгорцирка примут участие в Спасской башне
© Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Артисты Росгосцирка примут участие в фестивале "Спасская Башня"

Из зарубежных мероприятий, прошедших с участием индийских военных музыкантов: парад военных оркестров в Швеции, международный парад морского флота в Австралии, воздушный парад в Берлине, празднование Дня Независимости в Дакке (Бангладеш), международный музыкальный фестиваль во Франции и другие. Дирижер оркестра — Гириш Кумар Унникришнан, руководитель делегации — Брахмананда Шривастава.

Х Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская Башня" пройдет на Красной площади с 26 августа по 3 сентября.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017 ".

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© Видео предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня"
За месяц до старта. Главное военно-музыкальное событие года в России "Спасская башня"
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