США
2.082 августа11:50МСК
USD59.85-0.22
EUR70.73+0.27
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
Участники

Участником "Спасской башни" станет военный оркестр Минобороны Узбекистана

10:0002.08.2017
(обновлено: 10:19 02.08.2017)
0380
© Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня"Военный оркестр Узбекистана. Архивное фотоВоенный оркестр Узбекистана. Архивное фото
© Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Отдельный военный образцово-показательный оркестр Минобороны Республики Узбекистан был образован в 1992 году на базе 11-го военного оркестра Краснознаменного Туркестанского Военного округа. Художественный руководитель, главный военный дирижер — начальник военно-оркестровой службы Министерства обороны полковник Павел Леонтьевич Макаров.

Президентский оркестр на фестивале Спасская башня
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
В рамках фестиваля "Спасская башня" выступит Президентский оркестр

Военно-музыкальный коллектив обеспечивает оркестровое сопровождение встреч глав иностранных государств, пребывающих в республику с официальными визитами, церемоний возложения цветов к памятным местам, воинские ритуалы. Также оркестр принимает участие в важных культурных, спортивных и общественно-значимых мероприятиях: праздновании Дня Независимости Республики, Дня Памяти и почестей, Дня Защитника Родины и др.

© Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня"Военный оркестр Узбекистана
© Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня"
Военный оркестр Узбекистана

Личный состав оркестра отличают высокий исполнительский и художественный уровень, безупречная воинская дисциплина и оркестровая слаженность. В репертуар коллектива входят национальные, военно-патриотические, эстрадно-джазовые композиции, мелодии разных стран.

Военный оркестр Египта. Архивное фото
© Фото : Дирекция фестиваля Спасская башня
Участником "Спасской Башни" впервые станет военный оркестр из Египта
Его музыка одновременно несет в себе идеи сохранения национальных традиций и единения народов планеты, дружбы и мира на всей Земле.

Руководству оркестра и его музыкантам свойственен непрерывный творческий поиск по расширению форм и жанров военно-оркестрового исполнительства. Художественным руководителем и главным военным дирижером оркестра Министерства обороны является полковник Павел Леонтьевич Макаров — заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан, кавалер ордена "ДУСТЛИК" (ДРУЖБА). П. В. Макаров — выпускник Военно-дирижерского факультета при Московской государственной консерватории им. П. Чайковского (1977 г.), прошёл путь от военного дирижера воинской части до начальника Военно-оркестровой службы, которую плодотворно сочетает с концертной и композиторской деятельностью. Им были написаны свыше тридцати военных маршей, вошедших в служебно-строевой репертуар военных оркестров Вооруженных Сил Республики Узбекистан.

© Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня"Военный оркестр Узбекистана
© Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня"
Военный оркестр Узбекистана

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. В. М. Халилова на фестивале Спасская башня
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Суворовцы училища имени Халилова выступят на "Спасской башне"
Уже четверть века Отдельный военный образцово-показательный оркестр Министерства обороны вносит достойный вклад в развитие музыкальной культуры Узбекистана, в эстетическое и патриотическое воспитание сограждан, а также успешно представляет свою страну за рубежом. Концерты оркестра проходили в США — на военно-морской базе Норфолк, в штаб-квартире МО США (Пентагон), военно-морской Академии, военно-музыкальном училище, на городских концертных площадках Америки. В Германии оркестр принимал участие в XIII Берлинском и VII Кёльнском Международных фестивалях военных оркестров.

В 2017 году оркестр впервые выступит на Международном фестивале "Спасская башня" в Москве.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017
скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Видео предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня"
За месяц до старта. Главное военно-музыкальное событие года в России "Спасская башня"
Комментировать
+
Участники
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена