Участником "Спасской башни" станет военный оркестр Минобороны Узбекистана

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Отдельный военный образцово-показательный оркестр Минобороны Республики Узбекистан был образован в 1992 году на базе 11-го военного оркестра Краснознаменного Туркестанского Военного округа. Художественный руководитель, главный военный дирижер — начальник военно-оркестровой службы Министерства обороны полковник Павел Леонтьевич Макаров.

Военно-музыкальный коллектив обеспечивает оркестровое сопровождение встреч глав иностранных государств, пребывающих в республику с официальными визитами, церемоний возложения цветов к памятным местам, воинские ритуалы. Также оркестр принимает участие в важных культурных, спортивных и общественно-значимых мероприятиях: праздновании Дня Независимости Республики, Дня Памяти и почестей, Дня Защитника Родины и др.

© Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня" Военный оркестр Узбекистана © Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня" Военный оркестр Узбекистана

Личный состав оркестра отличают высокий исполнительский и художественный уровень, безупречная воинская дисциплина и оркестровая слаженность. В репертуар коллектива входят национальные, военно-патриотические, эстрадно-джазовые композиции, мелодии разных стран.

Его музыка одновременно несет в себе идеи сохранения национальных традиций и единения народов планеты, дружбы и мира на всей Земле.

Руководству оркестра и его музыкантам свойственен непрерывный творческий поиск по расширению форм и жанров военно-оркестрового исполнительства. Художественным руководителем и главным военным дирижером оркестра Министерства обороны является полковник Павел Леонтьевич Макаров — заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан, кавалер ордена "ДУСТЛИК" (ДРУЖБА). П. В. Макаров — выпускник Военно-дирижерского факультета при Московской государственной консерватории им. П. Чайковского (1977 г.), прошёл путь от военного дирижера воинской части до начальника Военно-оркестровой службы, которую плодотворно сочетает с концертной и композиторской деятельностью. Им были написаны свыше тридцати военных маршей, вошедших в служебно-строевой репертуар военных оркестров Вооруженных Сил Республики Узбекистан.

© Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня" Военный оркестр Узбекистана © Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня" Военный оркестр Узбекистана

Уже четверть века Отдельный военный образцово-показательный оркестр Министерства обороны вносит достойный вклад в развитие музыкальной культуры Узбекистана, в эстетическое и патриотическое воспитание сограждан, а также успешно представляет свою страну за рубежом. Концерты оркестра проходили в США — на военно-морской базе Норфолк, в штаб-квартире МО США (Пентагон), военно-морской Академии, военно-музыкальном училище, на городских концертных площадках Америки. В Германии оркестр принимал участие в XIII Берлинском и VII Кёльнском Международных фестивалях военных оркестров.

В 2017 году оркестр впервые выступит на Международном фестивале "Спасская башня" в Москве.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017