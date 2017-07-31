Артисты Росгосцирка примут участие в фестивале "Спасская Башня"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Цирковой коллектив, обладатель престижной профессиональной награды "Серебряный клоун" на Международном фестивале циркового искусства в Варшаве, представит свои лучшие номера, получившие зрительское признание не только в России, но и за рубежом.

Шоу-программа, которую артисты Росгосцирка покажут на Красной площади, будет состоять из трех номеров. Конный номер "Оперетта" (высшая школа верховой езды) в исполнении Дмитрия Колодочкина и Аиды Гаджимирзаевой, где грациозные лошади "танцуют" в такт музыке, непременно восхитит своей красотой всех посетителей шоу. Сложнейшие элементы джигитовки покажут всадники в номере "Каскад".

Также зрители смогут увидеть необычайно красивый конный номер "Свобода", в котором участвуют лошади русской верховой породы. И хотя эта порода лошадей славится своим непростым характером, выступление виртуозов конного искусства Аиды Гаджимирзаевой и Вадима Колодочкна позволит увидеть этих прекрасных животных с другой стороны.

© Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская башня" Артисты Росгорцирка примут участие в "Спасской башне" © Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская башня" Артисты Росгорцирка примут участие в "Спасской башне"

Выступления артистов Росгосцирка в рамках Фестиваля "Спасская Башня" состоятся в период с 25 августа по 3 сентября 2017 года на конном манеже Кремлевской школы верховой езды, размещенном на Красной площади.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017