Турцию на "Спасской башне" представит оркестр "Мехтер"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На фестивале "Спасская башня" пройдет выступление одного из старейших оркестров мира — "Мехтер", который выступает под командованием начальника Генерального штаба Турции, говорится в сообщении организаторов военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет в столице с 26 августа по 3 сентября.

"Один из старейших военных оркестров мира — "Мехтер" представит Турцию на фестивале "Спасская башня". Его история берет начало с XIII века, а музыка воодушевляла османских солдат и устрашала противников, сопровождала султанов в ходе государственных церемоний",- отмечают организаторы фестиваля.

Они поясняют, что официальной датой основания "Мехтера" считается 1289 год, когда правитель Анатолии и Сельджукской империи Гияседдин Масут II направил особый духовой оркестр Осману Гази, основателю Османской империи. При этом первые документальные упоминания о турецкой воинской музыке датируются еще более ранним периодом — VIII в.

Современный оркестр "Мехтер" является подразделением под командованием начальника Генерального штаба Турции. Военно-музыкальный коллектив многое унаследовал от своего исторического предшественника, как в организационной форме, так и в части внешней отличительной атрибутики.

Штандарты "Мехтера" представляют собой почетные знаки армии: красный символизирует государство, зеленый — ислам, белый — независимость.

Туги, изготовляемые из меди, имеют высоту около 2,5 метра. В верхней части с обеих сторон они украшаются кистями из конского волоса. Туги использовались как знаки воинского различия, например, для султана (императора) и визиря.

Главного руководителя оркестра "Мехтер" называют чорбаджибаши (Çorbacıbaşı), а дирижера — мехтербаши.

Исполнители сформированы в 6 инструментальных групп: зурна (гобой), бору (труба), наккаре (литавры), зиль (цимбалы), давул (барабан) и кёс (большие литавры).

Их дополняет чевген, традиционный турецкий музыкальный инструмент, состоящий из цепочки с маленькими колокольчиками, прикрепленной к посоху. Размер и великолепие оркестра "Мехтер" измеряется по числу инструментов в каждой группе. В самом простом составе участвует по одному исполнителю из каждой инструментальной группы.

Кроме музыкантов — мехтеран, в состав оркестра обычно входят танцоры, исполняющие традиционные военные танцы янычар. Музыкально-хореографические номера турецкого военного оркестра всегда красочные, динамичные и выразительные. В них находят отражение национальные традиции, героизм турецкого народа и государственные символы Турции.

Руководитель оркестра — подполковник Мурат Ичли.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017"