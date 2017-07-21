Участником "Спасской Башни" впервые станет военный оркестр из Египта

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. География Фестиваля уже традиционно охватывает все части света. В этом году к странам-участницам присоединился Египет. Государство, расположенное на территории двух материков, представит главный церемониальный оркестр страны. Дирижер оркестра — генерал-майор Самир Абдель Мохсен.

На протяжении более полувека представители Египетского военного симфонического оркестра принимали участие во всевозможных государственных, культурных и спортивно-массовых мероприятиях. В 1960-е годы оркестр шесть лет подряд становился лауреатом Всемирного фестиваля военной музыки в Бари (Италия). В 1995 году выступал на Военно-музыкальном фестивале в Эдинбурге (Великобритания), в 2000 и 2004 — на Берлинском международном фестивале народной музыки (Германия), в 2006 — на Международном фестивале военной музыки в Мёнхенгладбахе (Германия).

© Фото : Дирекция фестиваля Спасская башня Военный оркестр Египта © Фото : Дирекция фестиваля Спасская башня Военный оркестр Египта

Также в рамках X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади своё мастерство покажут легендарные и всемирно известные музыканты из России, Австрии, Армении, Беларуссии, Индии, Казахстана, Китая, Турции, Швейцарии и другие, а также коллектив Евросоюза и международная группа.

На протяжении десяти вечеров перед зрителями и гостями Фестиваля развернется красочное шоу, представляющее собой выступления лучших российских и зарубежных военно-оркестровых коллективов, "обрамленное" театральными элементами, световыми инсталляциями и грандиозным салютом.