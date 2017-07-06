В рамках фестиваля "Спасская башня" выступит Президентский оркестр

МОСКВА, 6 июля — РИА Новости. Президентский оркестр — уникальный коллектив, чья летопись тесно связана с историей нашей страны. При образовании, в 1938 году, он именовался оркестром Управления коменданта Московского Кремля, а название "Президентский" получил в 1993 году по распоряжению Президента РФ Б. Н. Ельцина.

Широко известный в России и за ее пределами коллектив обеспечивает музыкальное сопровождение официальных мероприятий государственного значения, ведет активную концертную и просветительскую деятельность. Репертуар оркестра включает практически все музыкальные жанры и направления — от народного фольклора до произведений мировой классики и современной эстрады. На сегодняшний день Президентский оркестр имеет три полноценных состава: симфонический, духовой и эстрадно-симфонический.

Президентский оркестр — постоянный участник ведущих международных военно-музыкальных фестивалей планеты. С неизменным успехом он выступает и на самых престижных концертных площадках мира. В их числе: "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, "Кеннеди-центр" в Вашингтоне, "Концертхаус" и "Фридрихштадтпаласт" в Берлине, "Олимпия" в Париже, Римский оперный театр. Свои овации музыкантам дарила благодарная публика Великобритании, Японии, Швеции, Греции, КНДР, Таиланда, Кипра.

Коллектив плодотворно сотрудничает с отечественными и зарубежными звездами, среди которых И. Кобзон, А. Пахмутова, "Ария", А. Бочелли, К. Хенсли, легендарные Scorpions и др. Кроме того, прославленный российский оркестр поддерживает и тех, кто только начинает свой сценический путь, выступая с совместными программами с артистами Детского музыкального театра юного актера и другими талантливыми юными исполнителями и коллективами.

С 2004 года духовой состав оркестра сопровождает церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка, проходящую на Соборной площади Московского Кремля. Эта зрелищная церемония, введенная еще в петровские времена, стала одним из символов возрождения воинских традиций России. Для ее современных продолжателей — музыкантов оркестра и военнослужащих полка была специально разработана парадная военная форма.

Духовой состав Президентского оркестра вместе с ротой специального караула и кавалерийским почетным эскортом Президентского полка является постоянным участником Mеждународного военно-музыкального Фестиваля "Спасская башня".