Кавалерийский эскорт Президентского полка выступит на "Спасской башне"

МОСКВА, 6 июля — РИА Новости. Истоки Кавалерийского почетного эскорта восходят к императорскому конвою. Нынешнее подразделение построено по типу драгунского полка, ведущего свою историю еще с петровских времен. При создании регулярной армии предпочтение было отдано кавалерии драгунского типа. В 1700 году были созданы два Драгунских кавалерийских полка, насчитывающие более 1500 человек.
Сегодня, основной задачей Кавалерийского почетного эскорта является обеспечение государственных, церемониальных и протокольных мероприятий. В его "послужном списке": обеспечение церемонии вступления в должность Президента Российской Федерации, встречи глав государств, участие в парадах Победы "9 мая" и торжественных шествиях в честь военного парада 7 ноября 1941 года. С 2004 года Кавалерийский почетный эскорт участвует в церемонии развода конных и пеших караулов на Соборной площади Московского Кремля, ежегодно выступает с показательной программой на скачках на приз Президента Российской Федерации и многих других.
С 2007 года Кавалерийский почетный эскорт совместно с ротой специального караула Президентского полка и духовым составом Президентского оркестра является постоянным участником Международного военно-музыкального Фестиваля "Спасская башня".