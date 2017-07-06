Кавалерийский эскорт Президентского полка выступит на "Спасской башне"

МОСКВА, 6 июля — РИА Новости. Истоки Кавалерийского почетного эскорта восходят к императорскому конвою. Нынешнее подразделение построено по типу драгунского полка, ведущего свою историю еще с петровских времен. При создании регулярной армии предпочтение было отдано кавалерии драгунского типа. В 1700 году были созданы два Драгунских кавалерийских полка, насчитывающие более 1500 человек.

Кавалерийские формирования проходят неразрывной чертой через всю историю регулярной армии России. Во все времена русскую военную конницу отличали высокая маневренность, отвага и мощная ударная сила.

Сегодня, основной задачей Кавалерийского почетного эскорта является обеспечение государственных, церемониальных и протокольных мероприятий. В его "послужном списке": обеспечение церемонии вступления в должность Президента Российской Федерации, встречи глав государств, участие в парадах Победы "9 мая" и торжественных шествиях в честь военного парада 7 ноября 1941 года. С 2004 года Кавалерийский почетный эскорт участвует в церемонии развода конных и пеших караулов на Соборной площади Московского Кремля, ежегодно выступает с показательной программой на скачках на приз Президента Российской Федерации и многих других.

Выступление кавалеристов — обычно украшение любого торжества, один из наиболее зрелищных фрагментов программы. Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка обмундирован в церемониальную форму одежды, которая отсылает нас в период 1909-1913 годов, когда к 100-летию Отечественной войны 1812 года в Российской императорской армии была создана новая парадная военная форма, отличавшаяся особой элегантностью. За основу кавалерийской церемониальной военной одежды была принята парадная форма лейб-гвардии Драгунского полка. Почетный эскорт вооружен кавалерийскими шашками и карабинами, однако на показательных церемониях, кавалеристы используют только холодное оружие. По традиции для военной кавалерии отбираются и обучаются лошади тракененской, ганноверской и русской верховых пород.

С 2007 года Кавалерийский почетный эскорт совместно с ротой специального караула Президентского полка и духовым составом Президентского оркестра является постоянным участником Международного военно-музыкального Фестиваля "Спасская башня".