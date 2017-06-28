В Москве выступят даосские монахи из Уданшаня

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Даосские монахи из Уданшаня (Китай) станут участниками юбилейного фестиваля "Спасская башня", который пройдет в Москве с 26 августа по 3 сентября, сообщили организаторы фестиваля.

Уданшань — небольшой горный хребет в Китае, знаменитый на весь мир своими великолепными пейзажами, даосской культурой, древними монастырями и школой боевых искусств. В 1994 году комплекс храмов и монастырей на горе Удан был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Школа кунг фу, возникшая в Уданских горах, теснейшим образом связана с даосской религией.

Традиционные техники самообороны и ведения боя были дополнены философской концепцией, взятой из Книги Перемен. Слияние и взаимопроникновение инь и ян, соотношение между восемью триграммами (особый знак, состоящий из трёх яо, все возможные комбинации яо образуют восемь триграмм), взаимодействие пяти элементов китайской натурфилософии (огонь, вода, земля, дерево, металл) — вот "философская база" уданского ушу. Это метод самоусовершенствования, развития гибкости, мудрости и улучшения здоровья.

Спокойные естественные движения, похожие на бег облаков или воды, гибкость, мягкая сила — отличительные признаки уданского ушу. Его основная система, созданная в древности Чжан Сан Фэнем, — "уданский внутренний кулак", также направлена на омоложение организма и поддержание хорошего здоровья, что способствует популярности этого учения и в наши дни. За последние 600 лет передача этого искусства происходила максимально закрытым образом, попасть на обучение было непросто. Считалось, что лучше совсем потерять секреты древних, чем как-то исказить их учение.

Задача группы уданского ушу — сделать это уникальное знание доступным для широкого круга людей. Со времени своего создания группа выступала перед самыми высокими государственными деятелями Китая и других стран, побывала с гастролями в Юго-Восточной Азии и всех странах Западной Европы. На сегодняшний день это единственная профессиональная группа, которая может представлять боевые искусства уданских гор.