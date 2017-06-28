На "Спасской башне" Армению представят Оркестр Генштаба ВС и барабанщицы

МОСКВА, 28 июня — РИА Новости. На международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" приедут барабанщицы и Оркестр Главного штаба Вооруженных сил Армении.

История коллектива

Первое выступление группы "Ереванские барабаны" состоялось в 2009 на праздновании 2791-й годовщины "Эребуни — Ереван". Коллектив был создан совместными усилиями мэра Еревана Гагика Бегларяна, директора компании "Шарм холдинг" Рубена Джагиняна, основателя и директора Фонда популяризации и сохранения национальных ценностей "Менк" ("Мы") Павла Саргсяна.

Хореографией и музыкальной подготовкой коллектива занимались специалисты высочайшего уровня — Александр Гарькави и Сергей Браварнюк.

Сегодня в коллективе 18 барабанщиц — это девушки 16-24 лет, выбранные из музыкальных и общеобразовательных школ за превосходное чувство ритма, музыкальное образование и артистичность.

Барабанщицы всегда выступают на высоком уровне, уделяя огромное внимание работе над своей техникой и постоянным репетициям. Их номер ставит высококвалифицированный специалист и художественный руководитель группы Емма Оганян.

"Ереванские барабаны" — уникальная группа в Армении и на всей территории Закавказья. Коллективу удалось занять пустующую нишу в музыкальной культуре страны. Их успех во многом объясняется не только талантом участниц, но и их сплоченностью, так как взаимовыручка и товарищество — важный фактор отличных выступлений.

"Ереванские барабаны" принимали участие во множестве крупных мероприятий и праздниках, к примеру, на ежегодных празднованиях дня города "Эребуни — Ереван", возглавляли праздничный марш ко Дню государственных регалий Республики Армении (2010-2016), празднования 20-летия и 25-летия провозглашения независимости Республики Армения и на проведенном в Армении "Детском Евровидении" в 2011 году.

На фестивале "Спасская башня" Армению будут представлять два коллектива: Оркестр Главного штаба Вооруженных сил Республики Армения и "Ереванские барабаны". Это не первый совместный проект коллективов, которые широко известны и популярны в Армении.

Создатель и руководитель группы "Ереванские барабаны"- Павел Саргсян.