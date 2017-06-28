Эстафету марафона "Военные оркестры в парках" подхватит сад "Эрмитаж"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В субботу, 1 июля, в саду "Эрмитаж" состоится выступление оркестра 1-ого отдельного стрелкового Семеновского полка.

"В первый июльский день всем гостям сада "Эрмитаж" предстоит снова оказаться в прошлом, проникнуться духом любимого города ХХ столетия, еще раз вспомнить музыкальную историю и знаменитых людей, которые ее творили",- отмечается в пресс-релизе организаторов мероприятия.

Оркестр 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка исполнит гостям парка отечественные песни военных и послевоенных лет, зарубежную классику и популярный во все времена джаз. Прозвучат эстрадные произведения, посвященные столице, рок-н-рольные хиты группы "Браво" и многое-многое другое

Отметим, что начиная с 19-го века сад "Эрмитаж" с его садом, эстрадой и театрами был излюбленным местом отдыха москвичей и их гостей, центром сосредоточения культурной жизни столицы. В саду пели Федор Шаляпин, Антонина Нежданова, Леонид Утесов и Клавдия Шульженко, а Сергей Рахманинов дебютировал как дирижер, играли Сара Бренар и многие другие. Здесь творили Лев Толстой и Константин Станиславский.

Напомним, концертный марафон "Военные оркестры в парках", проводимый международным военно-музыкальным фестивалем "Спасская башня", нацелен на возрождение русской славной традиции прошлого — выступления военных оркестров в парках и скверах.

Каждый выходной день, в течение лета, жители и гости столицы могут насладиться музыкальной программой в крупнейших местах отдыха.

Оркестр 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка ждет вас на своем музыкальном празднике 1 июля, в 17:00, в саду "Эрмитаж", вход свободный.