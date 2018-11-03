МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Фестиваль "Спасская башня" стал лауреатом премии "Народная Марка-2018" в категории "Лучшие в шоу-бизнесе по версии Рунета" как лучшее социально-культурное шоу, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе фестиваля.
"В 2018 году в рамках Ежегодной премии доверие потребителей Марка №1 в России была введена новая категория для голосования "Лучшие в шоу-бизнесе по версии Рунета". Именно в этой категории Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" был признан лучшим социально-культурным шоу 2018 года", — говорится в сообщении.
Как отмечается, также среди номинантов "Лучшие в шоу-бизнесе по версии Рунета" представлены: Филипп Киркоров – лучший исполнитель, Светлана Лобода – лучшая исполнительница, Муз-ТВ — Премия "Трансформация" – лучшее шоу. С 24 сентября по 22 октября 2018 года потребители выразили свое отношение к производителям различных товаров и компаниям, предоставляющим услуги, заполнив в электронных СМИ и в социальной сети Facebook открытые анкеты и вписав в них названия лучших из лучших.
Сообщается, что в этом году охват аудитории только на Facebook составил 264 000 пользователей. Списки марок для измерения потребительских предпочтений были отобраны с учетом данных проекта TGI / Marketing Index – синдикативного маркетингового исследования потребления товаров и услуг, медиапредпочтений и стиля жизни россиян, которое проводится компанией Kantar TNS.
"Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 14 декабря 2018 года в Государственном Кремлевском Дворце. Дирекция фестиваля благодарит всех, кто отдал свои голоса за XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", — добавили в пресс-службе.
В прошлом году организаторы фестиваля обратились к зрителям с вопросом, какую музыку они хотели бы услышать в 2018 году. Среди ответов чаще всего упоминались произведения Иоганна Штрауса, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича. Поэтому главной темой "Спасской башни"-2018 стали вальсы.
Тему вальса удалось отразить не только в режиссуре и оформлении представлений фестиваля. Иностранные коллективы пошли навстречу организаторам и обыграли вальсы в своих номерах. Это удалось сделать даже кельтским волынщикам, ограниченным специфическим звучанием их инструментов.
В этом году на "Спасскую башню" впервые приехала команда Конной ассоциации Кордовы из Испании. Она покорила публику огненным фламенко и красотой точеных андалузских лошадей. На закрытии фестиваля команду возглавлял всадник в красном камзоле испанского гранда.
Самым представительным коллективом "Спасской башни"-2018 стала "Банда Монументаль" из Мексики. В Москву приехали 96 музыкантов и 29 танцоров. Более того, этот коллектив оказался самым молодым. Большинству его участников - 12-13 лет.
Как и в предыдущие годы, в выступлениях участников фестиваля нашлось место юмору. В номере оркестра "Крещендо" из Нидерландов один из артистов упал со своего велосипеда. Другие музыканты, вместо того чтобы помочь ему, бросились "спасать" велосипед.
По традиции на закрытии фестиваля выступила французская певица Мирей Матье. В этом году она исполнила три песни – Pardonne moi ce caprice d`enfant ("Прости мне этот детский каприз"), Sous le ciel de paris ("Под небом Парижа") и Amour defendu ("Запретная любовь").
Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища на "Спасской башне"-2018 представил ретроспективу танцевальной музыки. Он исполнил произведения Штрауса и Чайковского, а также попурри на тему современной эстрадной музыки.
В этом году после закрытия фестиваля зрители в ходе интернет-голосования определили лучшие номера российских и зарубежных участников. Лидирующие позиции заняли оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища, ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц Минобороны России, а также оркестр на велосипедах "Крещендо" из Нидерландов.
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