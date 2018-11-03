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Фестиваль "Спасская Башня"
Фестиваль "Спасская Башня"

Фестиваль "Спасская башня" стал лауреатом премии "Народная Марка-2018"

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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗакрытие XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня. Архивное фотоЗакрытие XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Фестиваль "Спасская башня" стал лауреатом премии "Народная Марка-2018" в категории "Лучшие в шоу-бизнесе по версии Рунета" как лучшее социально-культурное шоу, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе фестиваля.

Спасская башня: фейерверк и музыка военных оркестров
© Ruptly
Грандиозное шоу в центре Москвы: открылся фестиваль "Спасская башня"
"В 2018 году в рамках Ежегодной премии доверие потребителей Марка №1 в России была введена новая категория для голосования "Лучшие в шоу-бизнесе по версии Рунета". Именно в этой категории Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" был признан лучшим социально-культурным шоу 2018 года", — говорится в сообщении.

Как отмечается, также среди номинантов "Лучшие в шоу-бизнесе по версии Рунета" представлены: Филипп Киркоров – лучший исполнитель, Светлана Лобода – лучшая исполнительница, Муз-ТВ — Премия "Трансформация" – лучшее шоу. С 24 сентября по 22 октября 2018 года потребители выразили свое отношение к производителям различных товаров и компаниям, предоставляющим услуги, заполнив в электронных СМИ и в социальной сети Facebook открытые анкеты и вписав в них названия лучших из лучших.

Опасные конные трюки и вальс на лошадях на фестивале Спасская башня
© Ruptly
Опасные конные трюки и вальс на лошадях на фестивале "Спасская башня"
Сообщается, что в этом году охват аудитории только на Facebook составил 264 000 пользователей. Списки марок для измерения потребительских предпочтений были отобраны с учетом данных проекта TGI / Marketing Index – синдикативного маркетингового исследования потребления товаров и услуг, медиапредпочтений и стиля жизни россиян, которое проводится компанией Kantar TNS.

"Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 14 декабря 2018 года в Государственном Кремлевском Дворце. Дирекция фестиваля благодарит всех, кто отдал свои голоса за XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", — добавили в пресс-службе.

Вальсы, юмор и фейерверки: закрытие фестиваля "Спасская башня"
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкXI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" прошел в Москве уже в одиннадцатый раз. В этом году в нем приняли участие 26 коллективов из России, Европы, Азии и Северной Америки.Творческий коллектив Банда Монументаль выступает на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" прошел в Москве уже в одиннадцатый раз. В этом году в нем приняли участие 26 коллективов из России, Европы, Азии и Северной Америки.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ прошлом году организаторы фестиваля обратились к зрителям с вопросом, какую музыку они хотели бы услышать в 2018 году. Среди ответов чаще всего упоминались произведения Иоганна Штрауса, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича. Поэтому главной темой "Спасской башни"-2018 стали вальсы.Закрытие XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В прошлом году организаторы фестиваля обратились к зрителям с вопросом, какую музыку они хотели бы услышать в 2018 году. Среди ответов чаще всего упоминались произведения Иоганна Штрауса, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича. Поэтому главной темой "Спасской башни"-2018 стали вальсы.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкТему вальса удалось отразить не только в режиссуре и оформлении представлений фестиваля. Иностранные коллективы пошли навстречу организаторам и обыграли вальсы в своих номерах. Это удалось сделать даже кельтским волынщикам, ограниченным специфическим звучанием их инструментов.Ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации и оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Тему вальса удалось отразить не только в режиссуре и оформлении представлений фестиваля. Иностранные коллективы пошли навстречу организаторам и обыграли вальсы в своих номерах. Это удалось сделать даже кельтским волынщикам, ограниченным специфическим звучанием их инструментов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ этом году на "Спасскую башню" впервые приехала команда Конной ассоциации Кордовы из Испании. Она покорила публику огненным фламенко и красотой точеных андалузских лошадей. На закрытии фестиваля команду возглавлял всадник в красном камзоле испанского гранда.Закрытие XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В этом году на "Спасскую башню" впервые приехала команда Конной ассоциации Кордовы из Испании. Она покорила публику огненным фламенко и красотой точеных андалузских лошадей. На закрытии фестиваля команду возглавлял всадник в красном камзоле испанского гранда.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВыступление Центрального концертного образцового оркестра им. Н.А.Римского-Корсакова ВМФ России на закрытии фестиваля "Спасская башня".Выступление Центрального оркестра имени Римского-Корсакова ВМФ России на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Выступление Центрального концертного образцового оркестра им. Н.А.Римского-Корсакова ВМФ России на закрытии фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВо время фестиваля его участники выступали не только у стен Кремля. В предпоследний день "Спасской башни" москвичи и гости столицы могли увидеть их в шести парках и на пяти вокзалах Москвы.Закрытие XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Во время фестиваля его участники выступали не только у стен Кремля. В предпоследний день "Спасской башни" москвичи и гости столицы могли увидеть их в шести парках и на пяти вокзалах Москвы.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВыступление Военного оркестра Королевской гвардии Омана на закрытии фестиваля "Спасская башня".Военный оркестр Королевской гвардии Омана выступает на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Выступление Военного оркестра Королевской гвардии Омана на закрытии фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВыступление Корпуса "Старых гренадеров" Женевы на закрытии фестиваля "Спасская башня".Корпус «Старых гренадеров» Женевы выступает на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Выступление Корпуса "Старых гренадеров" Женевы на закрытии фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВыступление Сводного военного оркестра войск национальной гвардии России на закрытии фестиваля "Спасская башня".Сводный военный оркестр войск национальной гвардии выступает на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выступление Сводного военного оркестра войск национальной гвардии России на закрытии фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСамым представительным коллективом "Спасской башни"-2018 стала "Банда Монументаль" из Мексики. В Москву приехали 96 музыкантов и 29 танцоров. Более того, этот коллектив оказался самым молодым. Большинству его участников - 12-13 лет.Творческий коллектив «Банда Монументаль» (Мексика) выступает на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Самым представительным коллективом "Спасской башни"-2018 стала "Банда Монументаль" из Мексики. В Москву приехали 96 музыкантов и 29 танцоров. Более того, этот коллектив оказался самым молодым. Большинству его участников - 12-13 лет.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлавным нововведением фестиваля стало дневное представление для детей, которое показали 2 сентября. Все желающие могли посетить его совершенно бесплатно.Закрытие XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Главным нововведением фестиваля стало дневное представление для детей, которое показали 2 сентября. Все желающие могли посетить его совершенно бесплатно.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВыступление Имперского юношеского оркестра из Великобритании на закрытии фестиваля "Спасская башня".Имперский юношеский оркестр (Брентвуд, Великобритания) выступает на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Выступление Имперского юношеского оркестра из Великобритании на закрытии фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ этом году музыканты из Великобритании исполнили на "Спасской башне" мелодию русского композитора Льва Книппера "Полюшко-поле".Имперский юношеский оркестр (Брентвуд, Великобритания) выступает на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В этом году музыканты из Великобритании исполнили на "Спасской башне" мелодию русского композитора Льва Книппера "Полюшко-поле".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКак и в предыдущие годы, в выступлениях участников фестиваля нашлось место юмору. В номере оркестра "Крещендо" из Нидерландов один из артистов упал со своего велосипеда. Другие музыканты, вместо того чтобы помочь ему, бросились "спасать" велосипед.Оркестр на велосипедах «Крещендо» выступает на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Как и в предыдущие годы, в выступлениях участников фестиваля нашлось место юмору. В номере оркестра "Крещендо" из Нидерландов один из артистов упал со своего велосипеда. Другие музыканты, вместо того чтобы помочь ему, бросились "спасать" велосипед.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПо традиции на закрытии фестиваля выступила французская певица Мирей Матье. В этом году она исполнила три песни – Pardonne moi ce caprice d`enfant ("Прости мне этот детский каприз"), Sous le ciel de paris ("Под небом Парижа") и Amour defendu ("Запретная любовь").Французская певица Мирей Матье выступает на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
По традиции на закрытии фестиваля выступила французская певица Мирей Матье. В этом году она исполнила три песни – Pardonne moi ce caprice d`enfant ("Прости мне этот детский каприз"), Sous le ciel de paris ("Под небом Парижа") и Amour defendu ("Запретная любовь").
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВыступление Военного образцового оркестра Почетного караула на закрытии фестиваля "Спасская башня".Военный Образцовый оркестр Почетного караула выступает на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Выступление Военного образцового оркестра Почетного караула на закрытии фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВыступление Оркестра карабинеров принца княжества Монако на закрытии фестиваля "Спасская башня".Оркестр карабинеров принца княжества Монако выступает на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Выступление Оркестра карабинеров принца княжества Монако на закрытии фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВыступление творческого коллектива "Банда Монументаль" из Мексики на закрытии фестиваля "Спасская башня".Творческий коллектив Банда Монументаль выступает на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Выступление творческого коллектива "Банда Монументаль" из Мексики на закрытии фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища на "Спасской башне"-2018 представил ретроспективу танцевальной музыки. Он исполнил произведения Штрауса и Чайковского, а также попурри на тему современной эстрадной музыки.Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища выступает на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища на "Спасской башне"-2018 представил ретроспективу танцевальной музыки. Он исполнил произведения Штрауса и Чайковского, а также попурри на тему современной эстрадной музыки.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ этом году после закрытия фестиваля зрители в ходе интернет-голосования определили лучшие номера российских и зарубежных участников. Лидирующие позиции заняли оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища, ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц Минобороны России, а также оркестр на велосипедах "Крещендо" из Нидерландов.Закрытие XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В этом году после закрытия фестиваля зрители в ходе интернет-голосования определили лучшие номера российских и зарубежных участников. Лидирующие позиции заняли оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища, ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц Минобороны России, а также оркестр на велосипедах "Крещендо" из Нидерландов.
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Фестиваль "Спасская Башня"
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