МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Фестиваль "Спасская башня" стал лауреатом премии "Народная Марка-2018" в категории "Лучшие в шоу-бизнесе по версии Рунета" как лучшее социально-культурное шоу, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе фестиваля.

"В 2018 году в рамках Ежегодной премии доверие потребителей Марка №1 в России была введена новая категория для голосования "Лучшие в шоу-бизнесе по версии Рунета". Именно в этой категории Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" был признан лучшим социально-культурным шоу 2018 года", — говорится в сообщении.

Как отмечается, также среди номинантов "Лучшие в шоу-бизнесе по версии Рунета" представлены: Филипп Киркоров – лучший исполнитель, Светлана Лобода – лучшая исполнительница, Муз-ТВ — Премия "Трансформация" – лучшее шоу. С 24 сентября по 22 октября 2018 года потребители выразили свое отношение к производителям различных товаров и компаниям, предоставляющим услуги, заполнив в электронных СМИ и в социальной сети Facebook открытые анкеты и вписав в них названия лучших из лучших.

Сообщается, что в этом году охват аудитории только на Facebook составил 264 000 пользователей. Списки марок для измерения потребительских предпочтений были отобраны с учетом данных проекта TGI / Marketing Index – синдикативного маркетингового исследования потребления товаров и услуг, медиапредпочтений и стиля жизни россиян, которое проводится компанией Kantar TNS.

"Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 14 декабря 2018 года в Государственном Кремлевском Дворце. Дирекция фестиваля благодарит всех, кто отдал свои голоса за XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", — добавили в пресс-службе.