Фестиваль "Спасская башня-2019" пройдет в Москве в августе-сентябре

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в конце августа — начале сентября следующего года в Москве, сообщила во вторник журналистам пресс-служба фестиваля.

"Несмотря на то, что после завершения одиннадцатого фестиваля прошло меньше двух месяцев, организаторы уже приступили к подготовке нового грандиозного музыкального шоу — XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который по традиции пройдет на Красной площади в конце августа — начале сентября 2019 года", — говорится в сообщении.

Как отметили организаторы "Спасской башни", фестиваль популярен у всех категорий зрителей и привлекает огромное внимание российских и зарубежных СМИ. Публикации с упоминанием фестиваля вышли в средствах массовой информации 36 государств (согласно информации, предоставленной Аналитическим агентством "Смыслография" и Информационно-аналитической системой "Медиология").

"По данным исследования Аналитического агентства "Смыслография" — фестиваль "Спасская башня" стал лидером по количеству упоминаний в зарубежных СМИ среди аналогичных мероприятий в этом году, обойдя даже старейший фестиваль военных оркестров в Эдинбурге. Особое внимание мероприятиям фестиваля уделили представители СМИ из Великобритании, США и Испании", — сообщили в пресс-службе.