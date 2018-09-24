Центральный военный оркестр выступил на Курильских островах

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Центральный военный оркестр Минобороны России дал концерты на Курильских островах 22 и 23 сентября.

Итуруп стал первым островом в гастрольном графике ЦВО на Курилах. Музыканты вместе с начальником оркестра заслуженным артистом Российской Федерации, полковником Сергеем Дурыгиным и музыкальным руководителем Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" начальником Военно-оркестровой службы ВС РФ — главным военным дирижером заслуженным артистом Российской Федерации, полковником Тимофеем Маякиным прибыли в порт на теплоходе "Игорь Фархутдинов" рано утром в субботу, а уже к 11:30 оркестранты и солисты заняли свои места на сцене перед зданием курильского дома культуры и спорта. Концерт прошел под несмолкаемые аплодисменты зрителей.

23 сентября ЦВО выступил на Кунашире. Дождь помешал проведению концерта на центральной площади Южно-Курильска, где заранее была подготовлена большая сцена, и выступление военных артистов перенесли в районный дом культуры. Радушный приём южнокурильчан, уже знакомых с творчеством прославленного коллектива, придал концерту теплую и по-домашнему уютную атмосферу.

Особенно приятно музыкантом было видеть в зале много детей, а также женщин, которые несмотря на непогоду, одели самые красивые наряды.

Прощаясь с коллективом оркестра, исполняющий обязанности мэра Южно-Курильского района Константин Бутаков передал музыкантам видеозапись концерта, состоявшегося 18 сентября 2012 года на Кунашире с участием первого музыкального руководителя Фестиваля "Спасская башня" народного артиста Российской Федерации генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова (30 января 1952 — 25 декабря 2016).

В этот день коллектив ЦВО отправился на соседний остров Шикотан, где в крабозаводском доме культуры состоялся третий концерт оркестра.

В рамках гастрольного тура по Сахалинской области 26 сентября в 19.00 Центральный военный оркестр Минобороны России выступит в Южно-Сахалинске на сцене ККЗ "Октябрь".

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня"