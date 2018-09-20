На Сахалине 22 сентября состоится концерт военных оркестров

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Сахалинский фестиваль военных оркестров "Спасская башня на Сахалине" проходит в островном регионе с 2009 года.

За время своего проведения проект стал самым большим фестивалем в истории области. Он проводится в целях содействия патриотическому воспитанию населения, формирования традиции совместного выступления военных оркестров и популяризации лучших образцов мирового музыкального искусства.

Фестиваль проходит в сентябре, не реже одного раза в три года. Между фестивалями ежегодно проводятся фестивальные мероприятия (концерты, шествия, торжественные мемориальные мероприятия, встречи, мастер-классы и иное) по специальному плану, ежегодно утверждаемому в рамках работы министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

В этом году в рамках первого этапа межфестивальных мероприятий на острове уже состоялись выступления оркестра штаба Северо-Западного округа войск национальной гвардии совместно с артистами государственного ансамбля песни и танца Дома офицеров Западного военного округа "Белые ночи" (Санкт-Петербург).

Гастроли военных музыкантов, начавшись с праздничного концерта на площади Победы областного центра, посвященного 73-й годовщине окончания второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, продлились в Долинске, Углегорске, Невельске и Холмске. Музыканты радовали публику не только произведениями военно-патриотической тематики, но и лучшими образцами мировой классики и эстрады, джазовыми композициями, музыкой из кинофильмов советских и зарубежных композиторов. Украшением концертов стало шоу-дефиле инструменталистов, отточенное на строевых смотрах, парадах войск, концертах и фестивалях, а также выступления солистов-вокалистов и танцоров.

Но, на этом музыкальный праздник для островитян не заканчивается. Уже в эту субботу, 22 сентября, для сахалинцев и гостей региона выступит коллектив с мировым именем, постоянный участник и "визитная карточка" Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" — Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ.

Первый концерт ведущего музыкального коллектива Вооруженных Сил Российской Федерации состоится в городе Курильске в ЦКС в 11.30. Затем оркестранты выступят:

23 сентября в 11.00 в г. Южно-Курильске на площади Ленина;

23 сентября в 19.00 — в с. Крабозаводское (ДК "Утро Родины");

26 сентября в 19.00 — Южно-Сахалинске на сцене ККЗ "Октябрь".

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня"