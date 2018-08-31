Салют на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве

Салют на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Режиссер-постановщик Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Юрий Мархолиа рассказал в интервью РИА Новости, что хотел бы увидеть на смотре коллектив из Новой Зеландии, но пока организовать это не удается.

Фестиваль "Спасская башня" проходит в Москве уже в 11-й раз с 24 августа по 2 сентября. Ежедневно на главной площади страны лучшие военные коллективы из разных стран демонстрируют уникальные программы. В этом году главной темой смотра стали вальсы.

По словам режиссера-постановщика, коллективы мечтают попасть к ним на фестиваль. В этом году на Красной площади выступают Кельтский оркестр волынок и барабанов, Имперский юношеский оркестр из Великобритании, Оркестр берсальеров из города Сан-Дона-ди-Пьяве и многие другие. При этом увидеть один коллектив на фестивале пока что не удалось.

"Коллектив из Новой Зеландии. Но у нас до сих пор не получилось", — сказал Мархолиа.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.