Салют на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве

Салют на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мировая оперная звезда, народная артистка России Хибла Герзмава и монгольский баритон, заслуженный артист Монголии и Бурятии Ариунбатаар Ганбаатар исполнили в седьмой день фестиваля "Спасская башня" песню "Подмосковные вечера", сообщили журналистам в пресс-службе фестиваля.

Выступления участников "Спасской башни" началось с минуты молчания в память о певце Иосифе Кобзоне, который скончался в четверг после продолжительной болезни на 81-м году жизни.

"Особенностью седьмого дня фестиваля стало выступление мировой оперной звезды, народной артистки России Хиблы Герзмавы и монгольского баритона, заслуженного артиста Монголии и республики Бурятия Ариунбаатара Ганбаатара. Под аккомпанемент Центрального военного оркестра Минобороны РФ они исполнили дуэтом песню "Подмосковные вечера". Это было единственное выступление Хиблы Герзмавы и Ариунбаатара Ганбаатара на фестивале. Зрители поддержали их номер огоньками своих смартфонов", — говорится в сообщении.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня"