МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мировая оперная звезда, народная артистка России Хибла Герзмава и монгольский баритон, заслуженный артист Монголии и Бурятии Ариунбатаар Ганбаатар исполнили в седьмой день фестиваля "Спасская башня" песню "Подмосковные вечера", сообщили журналистам в пресс-службе фестиваля.
"Особенностью седьмого дня фестиваля стало выступление мировой оперной звезды, народной артистки России Хиблы Герзмавы и монгольского баритона, заслуженного артиста Монголии и республики Бурятия Ариунбаатара Ганбаатара. Под аккомпанемент Центрального военного оркестра Минобороны РФ они исполнили дуэтом песню "Подмосковные вечера". Это было единственное выступление Хиблы Герзмавы и Ариунбаатара Ганбаатара на фестивале. Зрители поддержали их номер огоньками своих смартфонов", — говорится в сообщении.