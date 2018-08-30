День спорта прошел в Детском городке на Красной площади

День спорта в Детском городке на Красной площади в рамках Фестиваля Спасская башня детям

День спорта в Детском городке на Красной площади в рамках Фестиваля Спасская башня детям

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В рамках Фестиваля "Спасская башня детям" 29 августа в Детском городке на Красной площади прошел День спорта под эгидой Всемирной зимней универсиады — 2019 и при поддержке фонда Светланы Хоркиной.

Юных гостей городка встречал талисман Универсиады — ростовая кукла сибирской лайки по имени U-лайки. U от слова Universiade.

Ребята смогли сыграть в этот день в настольный мини-керлинг, пострелять в лазерном тире, забросить с помощью клюшки для русского хоккея мяч в ворота, поучаствовать в различных конкурсах, сфотографироваться в фото-зоне Snow Globe ("Зимний шар"). "Зарядку с чемпионом" провели известные спортсменки, заслуженные мастера спорта России — двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова, двукратная чемпионка Европы по керлингу Екатерина Галкина.

По завершении зарядки Светлана Хоркина пригласила детей заняться гимнастикой в ЦСКА. "У нас прекрасные тренеры", — сказала она.

"Сегодня в Москве жарко, а на Универсиаде, также, как и на Олимпийских играх, всегда жарко, потому что идет нешуточная борьба за одну-единственную золотую медаль, — заявила двукратная олимпийская чемпионка представителям СМИ. — Дирекция Универсиады много делает, чтобы все узнали об этом спортивном форуме. В этом ей помогают послы Универсиады, и я горжусь, что одним из них являюсь и я. Универсиада будет зимняя, но жаркая, красивая и первоклассная".

Светлана Хоркина также поблагодарила организаторов Фестиваля "Спасская башня" за повторное приглашение на День спорта: "Это очень нужное, первоклассное мероприятие. Все лучшее — детям", — сказала она.

Финальной частью конкурсов среди детей стало соревнование, в котором нужно было забить мяч в ворота с помощью клюшки для русского хоккея. Одним из победителей, получившим в качестве приза клюшку, стал 12-летний Никита Зайцев.

"Я приехал с мамой из Мурманска, чтобы посмотреть на Москву. Узнали про Фестиваль "Спасская башня детям" и вот пришли сюда, — сообщил он. — Здесь классно. Спорт люблю. Занимаюсь плаванием, уже 6 лет, а до этого занимался дзюдо. Теперь в свободное время буду ходить на стадион и играть в русский хоккей с моим другом. У него тоже есть такая клюшка".

© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" День спорта в Детском городке на Красной площади в рамках Фестиваля "Спасская башня детям" © Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" День спорта в Детском городке на Красной площади в рамках Фестиваля "Спасская башня детям"

Светлана Ишмуратова и Екатерина Галкина провели экспресс мастер-классы, соответственно, по стрельбе (лазерный тир) и керлингу (настольный мини-керлинг).

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, являющаяся в настоящее время заместителем начальника ЦСКА по работе с личным составом, объяснила, зачем делать зарядку: "Чтобы добиться побед в спорте, ребенка нужно с детства приучать заниматься своим физическим развитием, составить для него комплекс упражнений, которые необходимо выполнять каждый день, и постепенно с возрастом его усложнять, добавляя упражнения с гантелями, на перекладине и другие".

Екатерина Галкина поделилась своим спортивным опытом: "В керлинге главное — это умение играть в команде и просчитывать ходы, как свои, так и соперника".

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди женщин, посол Универсиады в Красноярске Аделина Сотникова объявила имена трех победителей лотереи, которую провели в интернете Дирекция Фестиваля "Спасская башня" и Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.

Они получат по два билета на соревнования Универсиады по фигурному катанию и русскому хоккею.

Аделина также пригласила гостей Детского городка приехать в марте будущего года в Красноярск и поддержать студенческую сборную России.