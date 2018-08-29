Оперные звезды Герзмава и Ганбаатар выступят на фестивале "Спасская башня"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мировая оперная звезда, народная артистка России Хибла Герзмава и монгольский баритон Ариунбаатар Ганбаатар выступят в главном представлении XI Международного военно-музыкального международного фестиваля "Спасская башня" в четверг, сообщили в среду в пресс-службе фестиваля.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит в Москве с 24 августа по 2 сентября.

"Завтра, 30 августа, в главном представлении XI Международного военно-музыкального международного фестиваля "Спасская башня" выступят мировая оперная звезда, народная артистка России Хибла Герзмава и монгольский баритон Ариунбаатар Ганбаатар", — говорится в сообщении.

Мировую известность Герзмаве принесли выступления в Мариинском театре, Лондонской Королевской опере Ковент-Гарден, Метрополитен-опере, Венской государственной опере, Римской опере, парижской Гранд Опера и на других крупнейших сценических площадках мира.

Ариунбаатар Ганбаатар — солист Бурятского государственного академического театра оперы и балета. В 2015 году он завоевал І премию и Гран-при XV Международного конкурса имени Чайковского. За эту победу певцу присвоили почётное звание "Заслуженный артист Республики Бурятия".