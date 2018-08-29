МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Мирей Матьё будет выступать на Фестивале "Спасская башня" в десятый раз.

"Когда я впервые приехала на Фестиваль, я пела под музыку оркестра Республиканской гвардии Франции, — рассказала она. — Рядом стояли российский оркестр и Сергей Смирнов, который и пригласил меня принять участие в Фестивале "Спасская башня". Благодаря ему я здесь уже в десятый раз. Мой большой друг и Валерий Халилов. Когда я уезжала из Москвы, я каждый раз пела ему "Дорогая моя столица, золотая моя Москва". Его уже нет, но наше сердце с ним".

По словам певицы, Фестиваль для нее — это всегда большой праздник, блестящее шоу, которое представляет музыкальную культуру разных стран. Выступать на Красной площади — это большая честь и большая радость.

На вопрос журналиста, какие русские слова певица знает, Матьё произнесла: "Я вас люблю, добрый день, добрый вечер".

Она заметила, что любит исполнять песни на русском языке. А недавно записала диск с классическими песнями на классическую музыку. Там будут произведения Моцарта и песня "Любимый мой малыш" на музыку Чайковского. В русской версии диска она будет звучать на русском языке.

И здесь Матьё спела а`капелла: "Я смотрю в твои глаза, мой малыш. Ты не спишь, мой дорогой, родной малыш".

Мирей сообщила, что диск выходит 9 ноября, а 6 марта будущего года она прилетит в Москву и исполнит эту песню.

Французская звезда также рассказала, что имела честь присутствовать в Москве на церемонии открытия чемпионата мира по футболу, где, по ее словам, была создана атмосфера великолепного праздника, а игру сборной России она нашла изумительной.

"В предыдущие годы, когда я приезжала на Фестиваль, обычно шел дождь, а сейчас светит солнце, жара. Для меня это неожиданность. В этот раз я исполню песни, которые любит русская публика, — сказала она. — Уверена, что Фестиваль этого года, как всегда, станет сокровищем радости, любви, музыки".

Напомним, Мирей Матьё выступит на XI Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" 31 августа, 1 и 2 сентября на закрытии программы (в дневном и вечернем представлениях). Она исполнит три песни — Pardonne moi ce caprice d`enfant ("Прости мне этот детский каприз"), Sous le ciel de paris ("Под небом Парижа") и Amour defendu ("Запретная любовь").