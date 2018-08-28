Шойгу поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня"

Сергей Шойгу: "Для Министерства обороны близок и важен фестиваль "Спасская башня". Рад приветствовать участников, гостей и организаторов 11-го Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
Армия и музыка всегда рядом, в одном строю. Как говорил великий русский полководец Александр Васильевич Суворов, музыка в бою нужна и полезна. Она удваивает, утраивает армию. Особенно если звучит в исполнении военных духовых оркестров.
Поэтому для Министерства обороны так близок и важен данный проект, способствующий развитию военной культуры не только в нашей стране, но и за ее пределами.
Уверен, что в этом году у фестиваля появится еще больше поклонников благодаря возрождению одной из самых красивых традиций прошлого — выступлению духовых военно-оркестровых коллективов в парках и скверах. Надеюсь, вы успели окунуться в эту атмосферу, а в дни проведения Фестиваля искренне насладитесь ярким музыкально-театрализованным шоу, проходящим в самом сердце Москвы — на Красной площади.
Желаю участников, гостей и зрителей фестиваля "Спасская башня" благополучия, мира, добра и творческих успехов.
Официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня" является МИА "Россия сегодня".
Организаторы фестиваля "Спасская башня" подготовили специальную программу для юных зрителей. Она включает Фестиваль детских и молодежных духовых оркестров "Спасская башня детям", Межрегиональный конкурс молодежных почетных караулов, разнообразные мастер-классы и квесты.
Фестиваль детских и молодежных духовых оркестров "Спасская башня детям" прошел на Красной площади с 24 по 26 августа. В этом году в нем приняли участие 10 духовых оркестров и шесть ансамблей ударных инструментов.
В первый день фестиваля ансамбли ударных инструментов сразились в музыкальной битве "Барабанный джем", которая состояла из трех блоков — барабанной каденции, барабанного дивертисмента и шоу-бита. Участники битвы выступили без предварительной подготовки и репетиций, импровизируя по ходу исполнения.
В этом году на сцене детского городка впервые выступил Екатеринбургский детский эстрадно-духовой оркестр Центра дополнительного образования "Социум". Ребята исполнили композиции Бориса Кожевникова, Давида Тухманова и Матвея Блантера.
25 августа на ВДНХ состоялось торжественное шествие участников фестиваля "Спасская башня". В нем приняли участие 11 иностранных и четыре российских коллектива, а также юные музыканты, выступавшие на Фестивале детских и молодежных духовых оркестров.
Мексику на фестивале "Спасская башня" представляет коллектив "Банда Монументаль", объединяющий марширующий оркестр "Дельфины", танцевальный ансамбль "Теночтитлан" и юношеский ансамбль мариачи "Золото Мексики". Они мастерски передают неповторимую атмосферу своей страны, облачаясь в одежду доколумбовой эпохи и традиционные костюмы мариачи.
Военный оркестр Королевской гвардии Омана впервые принимает участие в фестивале "Спасская башня". Музыканты, приехавшие в Москву, отобраны из четырех оркестровых батальонов Военно-оркестровой службы Омана. Их номера сопровождаются выступлениями другого коллектива страны — особой художественной труппы Султанат Омана.
Корпус "Старых гренадеров" Женевы из Швейцарии приехал на фестиваль второй раз. Главная особенность его программы — стрельба из мушкетов образца 1822 года. По словам участников корпуса, несмотря на почтенный возраст, их оружие работает исправно. Выступая на "Спасской башне" в 2014 году, швейцарцы дали залп сразу из 80 мушкетов.
Голландский оркестр на велосипедах "Крещендо" участвует в "Спасской башне" впервые. Музыканты выступают в красно-синей форме или национальных костюмах города Волендам с традиционными деревянными башмаками. Их яркое шоу в сочетании с пешими интермеццо всегда пользуется огромным успехом у публики.
В 2018 году в фестивале "Спасская башня" участвует Конная ассоциация Кордовы из Испании. Ее выступления объединяют элементы спорта, культуры и искусства. Самым зрелищным представлением коллектива считается шоу "Пыл и дух Андалузской лошади", сочетающее два символа испанской культуры — фламенко и андалузскую породу лошадей.
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