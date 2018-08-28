Шойгу поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. К участникам, гостям и организаторам фестиваля "Спасская башня" обратился с приветствием министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу: "Для Министерства обороны близок и важен фестиваль "Спасская башня". Рад приветствовать участников, гостей и организаторов 11-го Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Армия и музыка всегда рядом, в одном строю. Как говорил великий русский полководец Александр Васильевич Суворов, музыка в бою нужна и полезна. Она удваивает, утраивает армию. Особенно если звучит в исполнении военных духовых оркестров.

Поэтому для Министерства обороны так близок и важен данный проект, способствующий развитию военной культуры не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Уверен, что в этом году у фестиваля появится еще больше поклонников благодаря возрождению одной из самых красивых традиций прошлого — выступлению духовых военно-оркестровых коллективов в парках и скверах. Надеюсь, вы успели окунуться в эту атмосферу, а в дни проведения Фестиваля искренне насладитесь ярким музыкально-театрализованным шоу, проходящим в самом сердце Москвы — на Красной площади.

Желаю участников, гостей и зрителей фестиваля "Спасская башня" благополучия, мира, добра и творческих успехов.

Официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня" является МИА "Россия сегодня".