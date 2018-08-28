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Фестиваль "Спасская Башня"
Фестиваль "Спасская Башня"

Шойгу поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня"

(обновлено: 12:19 28.08.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фотоМинистр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. К участникам, гостям и организаторам фестиваля "Спасская башня" обратился с приветствием министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

Французская певица Мирей Матьё. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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В Москве на фестивале "Спасская башня" выступит певица Мирей Матье

Сергей Шойгу: "Для Министерства обороны близок и важен фестиваль "Спасская башня". Рад приветствовать участников, гостей и организаторов 11-го Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Армия и музыка всегда рядом, в одном строю. Как говорил великий русский полководец Александр Васильевич Суворов, музыка в бою нужна и полезна. Она удваивает, утраивает армию. Особенно если звучит в исполнении военных духовых оркестров.

Поэтому для Министерства обороны так близок и важен данный проект, способствующий развитию военной культуры не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Уверен, что в этом году у фестиваля появится еще больше поклонников благодаря возрождению одной из самых красивых традиций прошлого — выступлению духовых военно-оркестровых коллективов в парках и скверах. Надеюсь, вы успели окунуться в эту атмосферу, а в дни проведения Фестиваля искренне насладитесь ярким музыкально-театрализованным шоу, проходящим в самом сердце Москвы — на Красной площади.

Желаю участников, гостей и зрителей фестиваля "Спасская башня" благополучия, мира, добра и творческих успехов.

Официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня" является МИА "Россия сегодня".
Битва барабанов и испанские кони: сюрпризы фестиваля "Спасская башня"
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкОрганизаторы фестиваля "Спасская башня" подготовили специальную программу для юных зрителей. Она включает Фестиваль детских и молодежных духовых оркестров "Спасская башня детям", Межрегиональный конкурс молодежных почетных караулов, разнообразные мастер-классы и квесты.Участники объединения барабанщиков Марш выступают на фестивале Спасская башня детям на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Организаторы фестиваля "Спасская башня" подготовили специальную программу для юных зрителей. Она включает Фестиваль детских и молодежных духовых оркестров "Спасская башня детям", Межрегиональный конкурс молодежных почетных караулов, разнообразные мастер-классы и квесты.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкФестиваль детских и молодежных духовых оркестров "Спасская башня детям" прошел на Красной площади с 24 по 26 августа. В этом году в нем приняли участие 10 духовых оркестров и шесть ансамблей ударных инструментов.Участники фестиваля Спасская башня детям репетируют перед выступлением на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фестиваль детских и молодежных духовых оркестров "Спасская башня детям" прошел на Красной площади с 24 по 26 августа. В этом году в нем приняли участие 10 духовых оркестров и шесть ансамблей ударных инструментов.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ первый день фестиваля ансамбли ударных инструментов сразились в музыкальной битве "Барабанный джем", которая состояла из трех блоков — барабанной каденции, барабанного дивертисмента и шоу-бита. Участники битвы выступили без предварительной подготовки и репетиций, импровизируя по ходу исполнения.Участники объединения барабанщиков Марш выступают на фестивале Спасская башня детям на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В первый день фестиваля ансамбли ударных инструментов сразились в музыкальной битве "Барабанный джем", которая состояла из трех блоков — барабанной каденции, барабанного дивертисмента и шоу-бита. Участники битвы выступили без предварительной подготовки и репетиций, импровизируя по ходу исполнения.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ этом году на сцене детского городка впервые выступил Екатеринбургский детский эстрадно-духовой оркестр Центра дополнительного образования "Социум". Ребята исполнили композиции Бориса Кожевникова, Давида Тухманова и Матвея Блантера.Участники екатеринбургского детского эстрадно-духового оркестра Центр дополнительного образования Социум выступают на фестивале Спасская башня детям на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В этом году на сцене детского городка впервые выступил Екатеринбургский детский эстрадно-духовой оркестр Центра дополнительного образования "Социум". Ребята исполнили композиции Бориса Кожевникова, Давида Тухманова и Матвея Блантера.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВыступление сводного духового оркестра Ансамбля песни и танца им. С.О.Дунаевского и духового оркестра Броницкой детской школы искусств на фестивале "Спасская башня детям".Участники сводного духового оркестра Ансамбля песни и танца имени Семена Дунаевского и духового оркестра Броницкой детской школы искусств выступают на фестивале Спасская башня детям на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Выступление сводного духового оркестра Ансамбля песни и танца им. С.О.Дунаевского и духового оркестра Броницкой детской школы искусств на фестивале "Спасская башня детям".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанк25 августа на ВДНХ состоялось торжественное шествие участников фестиваля "Спасская башня". В нем приняли участие 11 иностранных и четыре российских коллектива, а также юные музыканты, выступавшие на Фестивале детских и молодежных духовых оркестров.Международный кельтский оркестр волынок и барабанов на шествии участников международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на ВДНХ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
25 августа на ВДНХ состоялось торжественное шествие участников фестиваля "Спасская башня". В нем приняли участие 11 иностранных и четыре российских коллектива, а также юные музыканты, выступавшие на Фестивале детских и молодежных духовых оркестров.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкТоржественное шествие длилось два часа. Участники шоу проследовали от площади Промышленности к главному входу выставки, удивляя публику необычными композициями и красочными костюмами.Военный оркестр Вооруженных сил Мьянмы на шествии участников международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на ВДНХ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Торжественное шествие длилось два часа. Участники шоу проследовали от площади Промышленности к главному входу выставки, удивляя публику необычными композициями и красочными костюмами.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМексику на фестивале "Спасская башня" представляет коллектив "Банда Монументаль", объединяющий марширующий оркестр "Дельфины", танцевальный ансамбль "Теночтитлан" и юношеский ансамбль мариачи "Золото Мексики". Они мастерски передают неповторимую атмосферу своей страны, облачаясь в одежду доколумбовой эпохи и традиционные костюмы мариачи.Творческий коллектив Банда Монументаль (Мексика) на шествии участников международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на ВДНХ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Мексику на фестивале "Спасская башня" представляет коллектив "Банда Монументаль", объединяющий марширующий оркестр "Дельфины", танцевальный ансамбль "Теночтитлан" и юношеский ансамбль мариачи "Золото Мексики". Они мастерски передают неповторимую атмосферу своей страны, облачаясь в одежду доколумбовой эпохи и традиционные костюмы мариачи.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПоказательный оркестр МЧС на шествии участников XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".Показательный оркестр МЧС на шествии участников международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на ВДНХ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Показательный оркестр МЧС на шествии участников XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВоенный оркестр Королевской гвардии Омана впервые принимает участие в фестивале "Спасская башня". Музыканты, приехавшие в Москву, отобраны из четырех оркестровых батальонов Военно-оркестровой службы Омана. Их номера сопровождаются выступлениями другого коллектива страны — особой художественной труппы Султанат Омана.Военный оркестр Королевской гвардии Омана на шествии участников международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на ВДНХ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Военный оркестр Королевской гвардии Омана впервые принимает участие в фестивале "Спасская башня". Музыканты, приехавшие в Москву, отобраны из четырех оркестровых батальонов Военно-оркестровой службы Омана. Их номера сопровождаются выступлениями другого коллектива страны — особой художественной труппы Султанат Омана.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкКорпус "Старых гренадеров" Женевы из Швейцарии приехал на фестиваль второй раз. Главная особенность его программы — стрельба из мушкетов образца 1822 года. По словам участников корпуса, несмотря на почтенный возраст, их оружие работает исправно. Выступая на "Спасской башне" в 2014 году, швейцарцы дали залп сразу из 80 мушкетов.Корпус Старых гренадеров Женевы (Швейцария) на шествии участников международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на ВДНХ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Корпус "Старых гренадеров" Женевы из Швейцарии приехал на фестиваль второй раз. Главная особенность его программы — стрельба из мушкетов образца 1822 года. По словам участников корпуса, несмотря на почтенный возраст, их оружие работает исправно. Выступая на "Спасской башне" в 2014 году, швейцарцы дали залп сразу из 80 мушкетов.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкГолландский оркестр на велосипедах "Крещендо" участвует в "Спасской башне" впервые. Музыканты выступают в красно-синей форме или национальных костюмах города Волендам с традиционными деревянными башмаками. Их яркое шоу в сочетании с пешими интермеццо всегда пользуется огромным успехом у публики.Оркестр на велосипедах Крещендо (Нидерланды) на шествии участников международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на ВДНХ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Голландский оркестр на велосипедах "Крещендо" участвует в "Спасской башне" впервые. Музыканты выступают в красно-синей форме или национальных костюмах города Волендам с традиционными деревянными башмаками. Их яркое шоу в сочетании с пешими интермеццо всегда пользуется огромным успехом у публики.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ 2018 году в фестивале "Спасская башня" участвует Конная ассоциация Кордовы из Испании. Ее выступления объединяют элементы спорта, культуры и искусства. Самым зрелищным представлением коллектива считается шоу "Пыл и дух Андалузской лошади", сочетающее два символа испанской культуры — фламенко и андалузскую породу лошадей.Представитель Конной ассоциации Кордовы (Испания) перед началом генеральной репетиции церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В 2018 году в фестивале "Спасская башня" участвует Конная ассоциация Кордовы из Испании. Ее выступления объединяют элементы спорта, культуры и искусства. Самым зрелищным представлением коллектива считается шоу "Пыл и дух Андалузской лошади", сочетающее два символа испанской культуры — фламенко и андалузскую породу лошадей.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКонная ассоциация Кордовы перед началом генеральной репетиции церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.Конная ассоциация Кордовы (Испания) перед началом генеральной репетиции церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Конная ассоциация Кордовы перед началом генеральной репетиции церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
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