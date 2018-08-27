В Москве на фестивале "Спасская башня" выступит певица Мирей Матье

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Легендарная французская певица Мирей Матье прилетела в Москву, чтобы выступить на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", сообщает пресс-служба проекта.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит в Москве с 24 августа по 2 сентября.

"Сегодня в Москву прилетела легендарная французская певица Мирей Матье. В аэропорту ее встретили с цветами военнослужащие Роты специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля", — говорится в сообщении.

Выступления Мирей Матье запланированы на 31 августа, 1 и 2 сентября на закрытии программы. Она исполнит композиции Pardonne moi ce caprice d`enfant ("Прости мне этот детский каприз"), Sous le ciel de Paris ("Под небом Парижа") и Amour defendu ("Запретная любовь"). Мирей Матье участвует в фестивале ежегодно, ее даже называют талисманом мероприятия.