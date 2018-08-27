На Никольской открыли фотовыставку, посвященную военным оркестрам России

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. На Никольской улице (д.15) возле входа в Историко-архивный институт РГГУ открылась фотовыставка, посвященная военным оркестрам России.

Она состоит из трех тематических разделов и включает более 100 фотографий. Первый из них отражает историческое прошлое военных оркестров, датой рождения которых считается 1711 год, когда по указу Петра I была создана оркестровая служба России. В этом блоке размещены в основном архивные фотографии.

Во втором разделе представлена десятилетняя фотолетопись Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", начиная с первого фестиваля 2007 года. На фотографиях запечатлены выступления участников Фестиваля, приглашенных звезд, отражены специальные проекты. Третий раздел посвящен Комендатуре Московского Кремля, которой в этом году исполнилось 100 лет.