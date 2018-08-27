На Никольской открыли фотовыставку, посвященную военным оркестрам России

13:2427.08.2018
(обновлено: 13:25 27.08.2018)
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. На Никольской улице (д.15) возле входа в Историко-архивный институт РГГУ открылась фотовыставка, посвященная военным оркестрам России.
Она состоит из трех тематических разделов и включает более 100 фотографий. Первый из них отражает историческое прошлое военных оркестров, датой рождения которых считается 1711 год, когда по указу Петра I была создана оркестровая служба России. В этом блоке размещены в основном архивные фотографии.
Во втором разделе представлена десятилетняя фотолетопись Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", начиная с первого фестиваля 2007 года. На фотографиях запечатлены выступления участников Фестиваля, приглашенных звезд, отражены специальные проекты. Третий раздел посвящен Комендатуре Московского Кремля, которой в этом году исполнилось 100 лет.
Фестиваль проводится в 11-й раз. В этом году география мероприятия охватывает все части света.
В Москву приехали имперский юношеский оркестр Великобритании, оркестр карабинеров принца Монако, голландский "вело-оркестр" "Крещендо" и оркестр королевской гвардии Омана.
Кроме того, на церемонии открытия выступили коллективы из Швейцарии, Италии, Мьянмы, Шри-Ланки.
Главной темой фестиваля стал Московский офицерский бал. Ее выбрали сами зрители, желавшие послушать произведения Штрауса, Чайковского и Шостаковича.
Военнослужащие военного оркестра Шри-Ланки на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Корпус "Старых гренадеров" Женевы (Швейцария) на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Не брусчатке не только играли музыку, но и танцевали под нее. За движения отвечали ирландские танцоры. Их соотечественники — члены кельтского оркестра волынок и барабанов — исполнили вальс "Мой дом", который играет на балах по всей Британии.
Особое внимание публики заслужило выступление Центрального военного оркестра Минобороны. "Фестиваль наш "Спасская башня" в целом мире знаменит. Санкции не страшны ваши — музыкант всех победит!" - вот слова, сорвавшие бурные аплодисменты зрителей.
Голландцы изрядно повеселили публику: посреди выступления один из оркестрантов упал с велосипеда, и коллеги положили пострадавшего на носилки. Им оказался отнюдь не музыкант.
Мэр столицы Сергей Собянин назвал фестиваль большим подарком для москвичей в канун дня рождения города.
Красной площадью программа мероприятия не ограничится. Музыкантов и танцоров можно увидеть в городских парках, на площадях и вокзалах.
Участники Международной команды ирландских танцев на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Военнослужащий военного оркестра Вооруженных сил Мьянмы на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова представили публике ретроспективу танцевальной музыки, исполнили произведения Штрауса и Чайковского, разбавив программу современными эстрадными композициями.
Корпус "Старых гренадеров" Женевы (Швейцария) на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
По словам начальника Халиловского училища, сначала швейцарцы поглядывали на суворовцев свысока, но после выступления сомнений в мастерстве российских музыкантов не осталось. Коллективы подружились.
Военный оркестр Королевской гвардии Омана на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
В этом году в программе фестиваля впервые появится дневное выступление. По словам коменданта Кремля, генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова, организаторы "задыхались" от поступавших заявок и расширили план мероприятия.
Дневная программа будет бесплатной для всех желающих.
В ней выступит талисман фестиваля — французская певица Мирей Матье. Салюта не будет, но для гостей фестиваля готовятся другие сюрпризы.
Фестиваль "Спасская башня" продлится до 2 сентября.