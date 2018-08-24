Грандиозное шоу в центре Москвы: открылся фестиваль "Спасская башня"

Рота специального караула Президентского полка на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве

Рота специального караула Президентского полка на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президентский оркестр и кружащиеся под его музыку в вальсе пары открыли 11-й международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" на Красной площади в Москве. О том, какие военные оркестры представили здесь свое творчество и чем удивили зрителей — в репортаже РИА Новости.

Парад-оркестр

География стран-участниц "Спасской башни" охватывает все части света. В этом году в Москву приехали имперский юношеский оркестр Великобритании, оркестр карабинеров принца Монако, оркестр на велосипедах "Крещендо" из Нидерландов и оркестр королевской гвардии Омана.

На открытии фестиваля также выступили корпус "Старых гренадеров Женевы" из Швейцарии, оркестр берсальеров из Италии, военный оркестр Шри-Ланки, военный оркестр вооруженных сил Мьянмы, международный кельтский оркестр волынок и барабанов и ирландские танцоры.

Темой фестиваля стал Московский офицерский бал — как рассказал на пресс-конференции накануне комендант Московского Кремля Сергей Хлебников, ее в ходе опроса выбрали сами зрители. По его словам, очень многие хотели слышать произведения классических композиторов, в том числе Иоганна Штрауса, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича.

"Музыкант всех победит"

Каждый оркестр на фестивале представил оригинальную программу выступления, военные нашли место в них и юмору, и лирике, и куражу.

Музыканты "Крещендо" метафорично показали зрителям важность для их коллектива велосипедов, потому что он для них — сродни музыкальному инструменту, без которого не было бы оркестра. Посреди выступления один из музыкантов упал с велосипеда — по задумке случайно, а на деле вполне реально, — и оркестр, вместо того чтобы помочь ему, "помог" велосипеду — положил его на носилки.

Запоминающимся стало выступление кельтского оркестра волынок и барабанов, команды ирландских танцев и "Старых гренадеров Женевы". Они представили свое национальное творчество — так, оркестр волынок и барабанов исполнил вальс "Мой дом", который играет на балах по всей Британии.

Особого внимания заслуживает выступление Центрального военного оркестра Минобороны России.

"Выступаем мы в России — удивительной стране! Гитлеры с Наполеоном не смогли склонить с колен. Мундиали мы проводим, побеждаем тут и там. Сто мостов еще построим — не мешайте только нам! Фестиваль наш "Спасская башня" в целом мире знаменит. Санкции не страшны ваши — музыкант всех победит!" — последние строки песни вызвали бурные аплодисменты зрителей.

"Зажгло" публику и выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова. Оркестр представил ретроспективу танцевальной музыки, исполнив произведения Штрауса и Чайковского и попурри на тему современной эстрадной музыки.

Грандиозное шоу в сердце столицы

Фестиваль "Спасская башня" — это органичное сочетание военной, классической, народной и эстрадной музыки, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты. Он ежегодно проводится на Красной площади в Москве с 2006 года. В этом году фестиваль пройдет с 24 августа по 2 сентября.

Впервые в 2018 году в рамках программы "Спасской башни" состоится дневное представление, которое будет бесплатно для всех желающих. Как отметили организаторы фестиваля, оно будет идентично вечернему шоу, за исключением салюта, но для него "готовятся другие сюрпризы". В последние дни музыкального праздника на нем выступит талисман фестиваля "Спасская башня" знаменитая французская певица Мирей Матье.

"Французская певица является талисманом нашего фестиваля, поэтому раньше она выступала с первого дня праздника, но она выпадала из телевизионной трансляции, ее не все могли увидеть. Она готова была по традиции открыть фестиваль своим участием и в этом году, но мы на этот раз попросили ее выступить в те дни, когда будут идти телевизионная запись. Дело в том, что 1 сентября будет телевизионная запись, а 2 сентября будет телевизионная трансляция. Это была наша инициатива", — сообщил на пресс-конференции руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.

Он напомнил, что у Мирей Матье запланировано четыре выступления: 31 августа, 1 и 2 сентября на Красной площади, а также один раз в дневной программе.