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Фестиваль "Спасская Башня"
Фестиваль "Спасская Башня"

Грандиозное шоу в центре Москвы: открылся фестиваль "Спасская башня"

(обновлено: 22:57 24.08.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкРота специального караула Президентского полка на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в МосквеРота специального караула Президентского полка на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президентский оркестр и кружащиеся под его музыку в вальсе пары открыли 11-й международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" на Красной площади в Москве. О том, какие военные оркестры представили здесь свое творчество и чем удивили зрителей — в репортаже РИА Новости.

Фестиваль Спасская башня в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Путин назвал фестиваль "Спасская башня" одним из ярких культурных событий

Парад-оркестр

География стран-участниц "Спасской башни" охватывает все части света. В этом году в Москву приехали имперский юношеский оркестр Великобритании, оркестр карабинеров принца Монако, оркестр на велосипедах "Крещендо" из Нидерландов и оркестр королевской гвардии Омана.

На открытии фестиваля также выступили корпус "Старых гренадеров Женевы" из Швейцарии, оркестр берсальеров из Италии, военный оркестр Шри-Ланки, военный оркестр вооруженных сил Мьянмы, международный кельтский оркестр волынок и барабанов и ирландские танцоры.

Темой фестиваля стал Московский офицерский бал — как рассказал на пресс-конференции накануне комендант Московского Кремля Сергей Хлебников, ее в ходе опроса выбрали сами зрители. По его словам, очень многие хотели слышать произведения классических композиторов, в том числе Иоганна Штрауса, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича.

Спасская башня 2018
© Инфографика
"Спасская башня" 2018

"Музыкант всех победит"

Музыканты оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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На "Спасской башне-2018" впервые пройдут дневные выступления
Каждый оркестр на фестивале представил оригинальную программу выступления, военные нашли место в них и юмору, и лирике, и куражу.

Музыканты "Крещендо" метафорично показали зрителям важность для их коллектива велосипедов, потому что он для них — сродни музыкальному инструменту, без которого не было бы оркестра. Посреди выступления один из музыкантов упал с велосипеда — по задумке случайно, а на деле вполне реально, — и оркестр, вместо того чтобы помочь ему, "помог" велосипеду — положил его на носилки.

Запоминающимся стало выступление кельтского оркестра волынок и барабанов, команды ирландских танцев и "Старых гренадеров Женевы". Они представили свое национальное творчество — так, оркестр волынок и барабанов исполнил вальс "Мой дом", который играет на балах по всей Британии.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОткрытие военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Открытие военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"

Особого внимания заслуживает выступление Центрального военного оркестра Минобороны России.

Выступление оркестра ВМФ России. Архивное фото
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Программу фестиваля "Спасская башня" представили в МИА "Россия сегодня"
"Выступаем мы в России — удивительной стране! Гитлеры с Наполеоном не смогли склонить с колен. Мундиали мы проводим, побеждаем тут и там. Сто мостов еще построим — не мешайте только нам! Фестиваль наш "Спасская башня" в целом мире знаменит. Санкции не страшны ваши — музыкант всех победит!" — последние строки песни вызвали бурные аплодисменты зрителей.

"Зажгло" публику и выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова. Оркестр представил ретроспективу танцевальной музыки, исполнив произведения Штрауса и Чайковского и попурри на тему современной эстрадной музыки.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОткрытие военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Открытие военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"

Грандиозное шоу в сердце столицы

Французская певица Мирей Матьё. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Выступление Мирей Матье на "Спасской башне" будут транслировать по ТВ
Фестиваль "Спасская башня" — это органичное сочетание военной, классической, народной и эстрадной музыки, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты. Он ежегодно проводится на Красной площади в Москве с 2006 года. В этом году фестиваль пройдет с 24 августа по 2 сентября.

Впервые в 2018 году в рамках программы "Спасской башни" состоится дневное представление, которое будет бесплатно для всех желающих. Как отметили организаторы фестиваля, оно будет идентично вечернему шоу, за исключением салюта, но для него "готовятся другие сюрпризы". В последние дни музыкального праздника на нем выступит талисман фестиваля "Спасская башня" знаменитая французская певица Мирей Матье.

Фестиваль Спасская башня в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Главной темой фестиваля "Спасская башня-2018" станет офицерский бал
"Французская певица является талисманом нашего фестиваля, поэтому раньше она выступала с первого дня праздника, но она выпадала из телевизионной трансляции, ее не все могли увидеть. Она готова была по традиции открыть фестиваль своим участием и в этом году, но мы на этот раз попросили ее выступить в те дни, когда будут идти телевизионная запись. Дело в том, что 1 сентября будет телевизионная запись, а 2 сентября будет телевизионная трансляция. Это была наша инициатива", — сообщил на пресс-конференции руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.

Он напомнил, что у Мирей Матье запланировано четыре выступления: 31 августа, 1 и 2 сентября на Красной площади, а также один раз в дневной программе.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером фестиваля "Спасская башня".
Перед балом. Подготовка к фестивалю "Спасская башня"
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"Фестиваль "Спасская башня — 2018" стартует 24 августа и будет проходить до второго сентября.Оркестрант 154-го отдельного комендантского Преображенского полка
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня — 2018" стартует 24 августа и будет проходить до второго сентября.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"На протяжении десяти вечеров на Красной площади развернется красочное шоу.Подготовка к открытию международного фестиваля духовых оркестров Спасская башня
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
На протяжении десяти вечеров на Красной площади развернется красочное шоу.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"Перед зрителями выступят имперский юношеский оркестр Великобритании, оркестр карабинеров принца Монако, оркестр на велосипедах "Крещендо" из Нидерландов, оркестр королевской гвардии Омана. Впервые в "Спасской башне" участвует конная ассоциация Кордовы из Испании.Банда Монументаль (Мексика)
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
Перед зрителями выступят имперский юношеский оркестр Великобритании, оркестр карабинеров принца Монако, оркестр на велосипедах "Крещендо" из Нидерландов, оркестр королевской гвардии Омана. Впервые в "Спасской башне" участвует конная ассоциация Кордовы из Испании.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"Главной темой фестиваля станет офицерский бал.Банда Монументаль (Мексика)
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
Главной темой фестиваля станет офицерский бал.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"Решение выбрать такую тему продиктовано желанием публики: опрос в соцсетях показал, что зрители больше всего хотят слышать в исполнении военных оркестров старинные марши и вальсы.Банда Монументаль (Мексика)
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
Решение выбрать такую тему продиктовано желанием публики: опрос в соцсетях показал, что зрители больше всего хотят слышать в исполнении военных оркестров старинные марши и вальсы.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"Гостей шоу-программы ждут "Офицеры в парадных мундирах, дамы в вечерних туалетах, улыбки, танцы и живая музыка в исполнении лучших военных оркестров".Подготовка к открытию международного фестиваля духовых оркестров Спасская башня
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
Гостей шоу-программы ждут "Офицеры в парадных мундирах, дамы в вечерних туалетах, улыбки, танцы и живая музыка в исполнении лучших военных оркестров".
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"По итогам фестиваля посетители смогут выбрать самый интересный номер.Волынщик Международного оркестра кельтских волынок и барабанов
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
По итогам фестиваля посетители смогут выбрать самый интересный номер.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"Победители голосования получат приз зрительских симпатий.Военный оркестр Королевской гвардии Омана
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
Победители голосования получат приз зрительских симпатий.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"Подготовка к открытию фестиваля "Спасская башня".Суворовцы и волынщица
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
Подготовка к открытию фестиваля "Спасская башня".
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"Впервые предусмотрена бесплатная для всех желающих дневная программа.Корпус Старых гренадеров Женевы (Швейцария)
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
Впервые предусмотрена бесплатная для всех желающих дневная программа.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"Днем на Красной площади будут проходить благотворительные концерты и выступят детские коллективы.Корпус Старых гренадеров Женевы (Швейцария)
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
Днем на Красной площади будут проходить благотворительные концерты и выступят детские коллективы.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня""Спасская башня" проводится с 2007 года.Оркестр на велосипедах Крещендо (Нидерланды)
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
"Спасская башня" проводится с 2007 года.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"За 11 лет существования фестиваля на Красной площади выступили 150 оркестров более чем из 50 стран.Президентский оркестр России
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
За 11 лет существования фестиваля на Красной площади выступили 150 оркестров более чем из 50 стран.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"Официальный информационный партнер мероприятия — МИА "Россия сегодня".Суворовец МВМКУ
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
Официальный информационный партнер мероприятия — МИА "Россия сегодня".
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